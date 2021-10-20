Обзор: кредиты наличными без залога в Казахстане на октябрь 2021 года. Ставки и условия

На сегодня кредитование является одной из самых востребованных финансовых услуг. По данным Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, за 8 месяцев 2021 года потребительские займы увеличились на 23,8% до 5,4 трлн. тенге или 33% от кредитов экономике (на начало года 30%), значительно ускорившись по сравнению с 2020 годом (в 2020 году потребительские займы увеличились на 4,3%).

В данной статье мы рассмотрим, в каких банках и по каким условиям можно взять кредит наличными без залога. Данная категория кредитов характеризуется небольшой суммой займа, относительно коротким сроком, быстрым рассмотрением и оформлением, минимальным пакетом документов (требуется удостоверение личности), отсутствием обеспечения (залога) и высокими процентными ставками. Также многие банки предлагают оформить данный кредит онлайн через сайт либо мобильное приложение.

Сегодня в банках Казахстана можно получить кредит наличными до 7 млн тенге на срок до 60 месяцев (5 лет). Такие банки, как Сбербанк и Банк ЦентрКредит предлагают специальные условия для клиентов, получающих зарплату на их карты. Сбербанк предлагает участникам зарплатного проекта максимальную сумму до 8 млн тенге, а БЦК пониженную процентную ставку от 4 % годовых. Для того, чтобы получить низкую ставку по кредиту в Halyk Bank, вам необходимо будет оформить страхование здоровья и жизни. На процентную ставку влияет наличие комиссии за организацию займа.

Обратите внимание: при составлении обзора использовались данные с официальных сайтов банков. Условия кредитов могут меняться. Рекомендуем уточнять информацию в самих банках на день обращения за кредитом.

* Kaspi Bank не использует процентную ставку в расчетах по кредиту наличными, а указывает переплату за весь период. Она рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной суммы и срока кредита.

**ГЭСВ - годовая эффективная ставка вознаграждения. Годовая эффективная ставка вознаграждения — это общая сумма всех платежей, уплачиваемых заемщиком по кредитному договору. Указанная ставка вознаграждения включает в свой состав размер ежемесячных платежей, все взимаемые комиссии, сборы за выпуск карты (если она нужна), страховые платежи или плату за обслуживание счета, выдачу справок и прочее.

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