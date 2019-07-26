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Кредит без залога
Возможность получить максимально быстро средства на сумму до 6 000 000 тенге.
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Кредиты
Кредит без залога
Возможность получить максимально быстро средства на сумму до 6 000 000 тенге.
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
Номинальная 1%
Эффективная 25.57%
Сумма
от 150 000 ₸
до 6 000 000 ₸
Срок
от 7 мес.
до 60 мес.
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
Без залога и поручительства
Комиссия за организацию
Да
7% от суммы кредита
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Примечание
Ставка вознаграждения: годовая ставка от 1% (ГЭСВ от 25,57%).
Возрастное ограничение
от 21
до 63
От 21 (двадцати одного) года, до достижения на момент окончания срока кредита 58,5 лет для женщин и 63 лет для мужчины
Регистрация
Постоянная
Документы
Удостоверение личности
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
4 мес.
не менее 4 (четырех) месяцев на последнем месте работы до даты подачи заявления на получение кредита.
Общий стаж работы
6 мес.
общий непрерывный стаж работы физического лица должен составлять не менее 6 (шести) месяцев.
Время рассмотрения заявки
1 дн.
Срок истечения заявки
7 дн.
Оформление
Онлайн
В офисе
Онлайн заявка на сайте банка
Способ оплаты
Кассы
Банкоматы
Ставка
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 1%
Эффективная — 25.57%
Сумма
от 150 000 ₸
до 6 000 000 ₸
Срок
от 7 мес.
до 60 мес.
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