Алматы
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Абаев Даурен Аскербекович
Абаев Даурен Аскербекович
Министр информации и общественного развития РК
Абдакасов Ерлан Сатыбаевич
Абдакасов Ерлан Сатыбаевич
Заведующий Ситуационным центром Совета Безопасности РК
Абденов Серик Сакбалдиевич
Абденов Серик Сакбалдиевич
Заместитель председателя правления АО "НК Казахстан Темiр Жолы"
Абдибеков Нурмухамбет Канапиевич
Абдибеков Нурмухамбет Канапиевич
Председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета
Абдиканов Нургазы Абенович
Абдиканов Нургазы Абенович
Председатель Алматинского городского суда
Абдиманап Жасулан Лесбекулы
Абдиманап Жасулан Лесбекулы
Руководитель Управления по связям с общественностью Министерства сельского хозяйства РК.
Абдирайым Бакытжан Жарылкасынулы
Абдирайым Бакытжан Жарылкасынулы
Информация отсутствует
Абдирайымов Халижан Серикович
Абдирайымов Халижан Серикович
Заместитель акима Жамбылской области
Абдишев Бауржан Туйтеевич
Абдишев Бауржан Туйтеевич
Абдраимов Галымжан Райылович
Абдраимов Галымжан Райылович
Аким города Талдыкорган
Абдрахимов Габидулла Рахматуллаевич
Абдрахимов Габидулла Рахматуллаевич
Советник премьер-министра
Абдрахманов Кайрат Кудайбергенович
Абдрахманов Кайрат Кудайбергенович
Посол Казахстана в Швеции и Дании по совместительству
Абдрахманов Нурлан Алмасович
Абдрахманов Нурлан Алмасович
Председатель АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов"
Абдрашов Жанибек Жарасканулы
Абдрашов Жанибек Жарасканулы
Посол Казахстана в Венгрии
Абдуалиев Асет Куандыкович
Абдуалиев Асет Куандыкович
Заместитель председателя правления АО «Центр развития Алматы»
Абдулгафаров Дастан Елемесович
Абдулгафаров Дастан Елемесович
Заместитель генерального директора по экономике и финансам
Абдулгафаров Рустам Нариманович
Абдулгафаров Рустам Нариманович
Директор Карагандинской ТЭЦ-3
Абдуллаев Калилла Насурлаевич
Абдуллаев Калилла Насурлаевич
Информация отсутствует
Абдуов Нурлан Канатович
Абдуов Нурлан Канатович
Председатель Президиума
Абдуррахман Зеки Арифиоглу
Абдуррахман Зеки Арифиоглу
Председатель Правления АО «AsiaCredit Bank»