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Депозиты в Казахстане
Сравнивайте и заказывайте депозиты казахстанских банков
Ставка
Доход
АО Банк Kassa Novа
Депозит #KASSANOVЫЙКАПИТАЛ
от
13.5
%
ГЭСВ
от
15 000
Тенге
от
2
лет
Оформить
Ставка
до 13.5%
Сумма
от 15 000 ₸
Срок
от 2 лет
Капитализация
Ежемесячно
Начисление процентов
Ежемесячно
Выплата процентов
Ежемесячно
Пополнение
нет
Частичное снятие
нет
Пролонгация
возможна
Досрочное рассторжение
нет
Время рассмотрения заявки
1 дн.
ДБ АО Сбербанк
Депозит "Лови выгоду онлайн"
от
13.5
%
ГЭСВ
от
100 000
Тенге
от
24
мес.
Оформить
Ставка
до 13.5%
Сумма
от 100 000 ₸
Срок
до 24 мес.
Капитализация
Ежемесячно
Начисление процентов
Ежемесячно
Выплата процентов
Ежемесячно
Пополнение
нет
Частичное снятие
нет
Пролонгация
возможна
Досрочное рассторжение
возможно
Время рассмотрения заявки
1 дн.
ДБ АО Банк Хоум Кредит
Депозит "Сберегательный Хоум"
от
13
%
ГЭСВ
до
100 000 000
Тенге
до
24
дн.
Оформить
Ставка
до 13%
Сумма
от 100 000 ₸
до 100 000 000 ₸
Срок
до 24 мес.
Капитализация
Ежедневно
Начисление процентов
Ежедневно
Выплата процентов
Ежедневно
Пополнение
нет
Частичное снятие
нет
Пролонгация
нет
Досрочное рассторжение
возможно
Время рассмотрения заявки
1 дн.
ДБ АО Банк Хоум Кредит
Депозит "Сберегательный Хоум +"
от
13
%
ГЭСВ
до
15 000 000
Тенге
до
12
дн.
Оформить
Ставка
до 13%
Сумма
от 100 000 ₸
до 15 000 000 ₸
Срок
до 12 мес.
Капитализация
Ежедневно
Начисление процентов
Ежедневно
Выплата процентов
Ежедневно
Пополнение
возможно
Частичное снятие
нет
Пролонгация
нет
Досрочное рассторжение
возможно
Время рассмотрения заявки
1 дн.
ДБ АО Сбербанк
Депозит "Лови выгоду"
от
12.9
%
ГЭСВ
от
100 000
Тенге
от
24
мес.
Оформить
Ставка
до 12.9%
Сумма
от 100 000 ₸
Срок
до 24 мес.
Капитализация
Ежемесячно
Начисление процентов
Ежемесячно
Выплата процентов
Ежемесячно
Пополнение
нет
Частичное снятие
нет
Пролонгация
возможна
Досрочное рассторжение
возможно
Время рассмотрения заявки
1 дн.
АО Нурбанк
Депозит «Нур Алтын Сберегательный»
от
11.5
%
ГЭСВ
от
5 000
Тенге
от
12
мес.
Оформить
Ставка
от 11.5%
до 13.5%
Сумма
от 5 000 ₸
Срок
от 12 мес.
до 36 мес.
Капитализация
Ежедневно
Начисление процентов
Ежемесячно
Выплата процентов
Ежемесячно
Пополнение
возможно
Частичное снятие
нет
Пролонгация
нет
Досрочное рассторжение
возможно
Время рассмотрения заявки
1 дн.
АО АТФБанк
Депозит "Мечта"
от
12.7
%
ГЭСВ
от
150 000
Тенге
до
36
дн.
Оформить
Ставка
от 12.7%
до 13.5%
Сумма
от 150 000 ₸
Срок
до 36 мес.
Капитализация
Ежемесячно
Начисление процентов
Ежемесячно
Выплата процентов
Ежемесячно
Пополнение
нет
Частичное снятие
нет
Пролонгация
возможна
Досрочное рассторжение
возможно
Время рассмотрения заявки
1 дн.
АО Банк Kassa Novа
Депозит #KASSANOVАЯСТРАТЕГИЯ
от
12
%
ГЭСВ
от
15 000
Тенге
от
1
лет
Оформить
Ставка
до 12%
Сумма
от 15 000 ₸
Срок
от 1 лет
Капитализация
Ежемесячно
Начисление процентов
Ежемесячно
Выплата процентов
Ежемесячно
Пополнение
нет
Частичное снятие
нет
Пролонгация
нет
Досрочное рассторжение
нет
Время рассмотрения заявки
1 дн.
АО АТФБанк
Депозит "Мечта плюс"
от
11.4
%
ГЭСВ
от
15 000
Тенге
от
6
мес.
Оформить
Ставка
от 11.4%
до 11.9%
Сумма
от 15 000 ₸
Срок
от 6 мес.
до 36 мес.
Капитализация
Ежемесячно
Начисление процентов
Ежемесячно
Выплата процентов
Ежемесячно
Пополнение
возможно
Частичное снятие
нет
Пролонгация
нет
Досрочное рассторжение
возможно
Время рассмотрения заявки
1 дн.
АО Altyn Bank
Депозиты Резерв и Резерв +
от
10.4
%
ГЭСВ
от
50 000
Тенге
от
3
мес.
Оформить
Ставка
от 10.4%
до 13%
Сумма
от 50 000 ₸
Срок
от 3 мес.
до 36 мес.
Капитализация
нет
Начисление процентов
Ежемесячно
Выплата процентов
В конце срока
Пополнение
возможно
Частичное снятие
нет
Пролонгация
возможна
Досрочное рассторжение
возможно
Время рассмотрения заявки
1 дн.
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