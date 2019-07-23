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Депозиты в Казахстане

Сравнивайте и заказывайте депозиты казахстанских банков

СтавкаДоход
АО Банк Kassa Novа
Депозит #KASSANOVЫЙКАПИТАЛ
от13.5%
ГЭСВ
от15 000
Тенге
от2
лет
Оформить
  • Ставкадо 13.5%
  • Суммаот 15 000 ₸
  • Срокот 2 лет
  • КапитализацияЕжемесячно
  • Начисление процентовЕжемесячно
  • Выплата процентовЕжемесячно
  • Пополнениенет
  • Частичное снятиенет
  • Пролонгациявозможна
  • Досрочное рассторжениенет
  • Время рассмотрения заявки1 дн.
ДБ АО Сбербанк
Депозит "Лови выгоду онлайн"
от13.5%
ГЭСВ
от100 000
Тенге
от24
мес.
Оформить
  • Ставкадо 13.5%
  • Суммаот 100 000 ₸
  • Срокдо 24 мес.
  • КапитализацияЕжемесячно
  • Начисление процентовЕжемесячно
  • Выплата процентовЕжемесячно
  • Пополнениенет
  • Частичное снятиенет
  • Пролонгациявозможна
  • Досрочное рассторжениевозможно
  • Время рассмотрения заявки1 дн.
ДБ АО Банк Хоум Кредит
Депозит "Сберегательный Хоум"
от13%
ГЭСВ
до100 000 000
Тенге
до24
дн.
Оформить
  • Ставкадо 13%
  • Суммаот 100 000 ₸до 100 000 000 ₸
  • Срокдо 24 мес.
  • КапитализацияЕжедневно
  • Начисление процентовЕжедневно
  • Выплата процентовЕжедневно
  • Пополнениенет
  • Частичное снятиенет
  • Пролонгациянет
  • Досрочное рассторжениевозможно
  • Время рассмотрения заявки1 дн.
ДБ АО Банк Хоум Кредит
Депозит "Сберегательный Хоум +"
от13%
ГЭСВ
до15 000 000
Тенге
до12
дн.
Оформить
  • Ставкадо 13%
  • Суммаот 100 000 ₸до 15 000 000 ₸
  • Срокдо 12 мес.
  • КапитализацияЕжедневно
  • Начисление процентовЕжедневно
  • Выплата процентовЕжедневно
  • Пополнениевозможно
  • Частичное снятиенет
  • Пролонгациянет
  • Досрочное рассторжениевозможно
  • Время рассмотрения заявки1 дн.
ДБ АО Сбербанк
Депозит "Лови выгоду"
от12.9%
ГЭСВ
от100 000
Тенге
от24
мес.
Оформить
  • Ставкадо 12.9%
  • Суммаот 100 000 ₸
  • Срокдо 24 мес.
  • КапитализацияЕжемесячно
  • Начисление процентовЕжемесячно
  • Выплата процентовЕжемесячно
  • Пополнениенет
  • Частичное снятиенет
  • Пролонгациявозможна
  • Досрочное рассторжениевозможно
  • Время рассмотрения заявки1 дн.
АО Нурбанк
Депозит «Нур Алтын Сберегательный»
от11.5%
ГЭСВ
от5 000
Тенге
от12
мес.
Оформить
  • Ставкаот 11.5%до 13.5%
  • Суммаот 5 000 ₸
  • Срокот 12 мес.до 36 мес.
  • КапитализацияЕжедневно
  • Начисление процентовЕжемесячно
  • Выплата процентовЕжемесячно
  • Пополнениевозможно
  • Частичное снятиенет
  • Пролонгациянет
  • Досрочное рассторжениевозможно
  • Время рассмотрения заявки1 дн.
АО АТФБанк
Депозит "Мечта"
от12.7%
ГЭСВ
от150 000
Тенге
до36
дн.
Оформить
  • Ставкаот 12.7%до 13.5%
  • Суммаот 150 000 ₸
  • Срокдо 36 мес.
  • КапитализацияЕжемесячно
  • Начисление процентовЕжемесячно
  • Выплата процентовЕжемесячно
  • Пополнениенет
  • Частичное снятиенет
  • Пролонгациявозможна
  • Досрочное рассторжениевозможно
  • Время рассмотрения заявки1 дн.
АО Банк Kassa Novа
Депозит #KASSANOVАЯСТРАТЕГИЯ
от12%
ГЭСВ
от15 000
Тенге
от1
лет
Оформить
  • Ставкадо 12%
  • Суммаот 15 000 ₸
  • Срокот 1 лет
  • КапитализацияЕжемесячно
  • Начисление процентовЕжемесячно
  • Выплата процентовЕжемесячно
  • Пополнениенет
  • Частичное снятиенет
  • Пролонгациянет
  • Досрочное рассторжениенет
  • Время рассмотрения заявки1 дн.
АО АТФБанк
Депозит "Мечта плюс"
от11.4%
ГЭСВ
от15 000
Тенге
от6
мес.
Оформить
  • Ставкаот 11.4%до 11.9%
  • Суммаот 15 000 ₸
  • Срокот 6 мес.до 36 мес.
  • КапитализацияЕжемесячно
  • Начисление процентовЕжемесячно
  • Выплата процентовЕжемесячно
  • Пополнениевозможно
  • Частичное снятиенет
  • Пролонгациянет
  • Досрочное рассторжениевозможно
  • Время рассмотрения заявки1 дн.
АО Altyn Bank
Депозиты Резерв и Резерв +
от10.4%
ГЭСВ
от50 000
Тенге
от3
мес.
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  • Ставкаот 10.4%до 13%
  • Суммаот 50 000 ₸
  • Срокот 3 мес.до 36 мес.
  • Капитализациянет
  • Начисление процентовЕжемесячно
  • Выплата процентовВ конце срока
  • Пополнениевозможно
  • Частичное снятиенет
  • Пролонгациявозможна
  • Досрочное рассторжениевозможно
  • Время рассмотрения заявки1 дн.
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