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Арман Ахметжанов
Арман Ахметжанов
Эксперт
40 простых правил управления личными финансами
28.10.2019
Борис Берг
Борис Берг
Эксперт
Как защитить свои персональные данные в Интернете? Несколько полезных советов
25.10.2019
Альбина Жумагулова
Альбина Жумагулова
Эксперт
Самые выгодные депозиты в 2019 году
17.09.2019
Наши соболезнования семьям погибших и пострадавших в авиакатастрофе
Наши соболезнования семьям погибших и пострадавших в авиакатастрофе
Finance.kz
Finance.kz
В прошлую пятницу, в 5:45
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СтатьиВсе статьи
В каких банках выгодно открыть счет для ИП? Анализ 14 банков
В каких банках выгодно открыть счет для ИП? Анализ 14 банков
11.12.2019
Как открыть ИП в Казахстане 2019? Пошаговая инструкция
Как открыть ИП в Казахстане 2019? Пошаговая инструкция
10.12.2019
Кредиты для Индивидуальных предпринимателей (ИП)
Кредиты для Индивидуальных предпринимателей (ИП)
09.12.2019
«Самое трудное» решение, которое помогло создать стартап стоимостью $9 миллиардов
«Самое трудное» решение, которое помогло создать стартап стоимостью $9 миллиардов
06.12.2019
Когда и в каких случаях стоит брать кредит?
Когда и в каких случаях стоит брать кредит?
03.12.2019
Последние новости
Национальный банк РК
В прошлую пятницу, в 5:59
Курс валют на 27 декабря: курс доллара - 378.79, курс евро - 420, российский рубль - 6.13
Finance.kz
В прошлую пятницу, в 5:45
Наши соболезнования семьям погибших и пострадавших в авиакатастрофе
Finance.kz
В прошлый четверг, в 9:34
«ЕвроХим» инвестирует $1 млрд в строительство завода минеральных удобрений в Жамбылской области
АО «Жилстройсбербанк Казахстана»
В прошлый четверг, в 6:44
АО "Жилстройсбербанк" подвел итоги года
Национальный банк РК
В прошлый четверг, в 6:40
Назначены заместители председателя Нацбанка РК
Компания месяца
МФО «KMF» - микрофинансовая организация
МФО «KMF» - микрофинансовая организация
Национальный банк РК
В прошлый четверг, в 6:33
Олег Смоляков назначен первым заместителем Абылкасымовой
Национальный банк РК
В прошлый четверг, в 6:28
Курс валют на 26 декабря: курс доллара - 378.6, курс евро - 419.83, российский рубль - 6.14
АО ForteBank
В прошлый вторник, в 9:40
ForteBank досрочно погасил выпуск евробондов на 236 570 000 долларов США
Finance.kz
В прошлый вторник, в 9:35
Медицинское страхование охватывает 99% населения Турции
Finance.kz
В прошлый вторник, в 5:58
Запустить 14 проектов на 24,1 млрд тенге планируют в Алматы
Персональная справка
Устемиров Кайрат Жангабылович
Устемиров Кайрат Жангабылович
Заместитель председателя комитета лесного хозяйства и животного мира
Тютебаев Серик Суинбекович
Тютебаев Серик Суинбекович
Управляющий директор по производству и управлению активами, член Правления АО "Самрук-Энерго"
Орсариев Арын Амангельдиевич
Орсариев Арын Амангельдиевич
Ответственный секретарь Министерства образования и науки РК
Ахметов Ратмир Бахытович
Ахметов Ратмир Бахытович
Заместитель акима СКО по вопросам индустриализации и инновациям
Сагинов Замир Садыкович
Сагинов Замир Садыкович
Ответственный секретарь Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан
Осербай Женис Алибекулы
Осербай Женис Алибекулы
Председатель правления ТОО «Объединенная химическая компания»
Есимханов Сунгат Куатович
Есимханов Сунгат Куатович
Вице-министр энергетики Республики Казахстан
Берлибаев Данияр Амирбаевич
Берлибаев Данияр Амирбаевич
Информация отсутствует
Альпиев Толеубек Нигметович
Альпиев Толеубек Нигметович
Директор государственного театра оперы и балета «Астана Опера»
Жазылбеков Нурлан Абдужапарович
Жазылбеков Нурлан Абдужапарович
ДЕПУТАТ МАЖИЛИСА ПАРЛАМЕНТА РК