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Кредиты в Казахстане

Сравнивайте и заказывайте кредиты казахстанских банков

Переплата меньшеСтавка меньшеПлатеж меньше
АО Народный Банк Казахстана
Кредит без залога
от1%
ГЭСВ
до6 000 000
Тенге
до5
лет
Оформить
  • Ставкаот 1%до 25.1%
  • Суммадо 6 000 000 ₸
  • Срокдо 5 лет
  • Комиссия за организациюесть
  • Комиссия за рассмотрениенет
  • Залогтребуется
  • Страхованиетребуется
  • Мораторий на досрочное погашениенет
  • Штраф за досрочное погашениенет
  • Подтверждение доходане требуется
  • Возрастот 21до 63
  • Стаж на последнем месте6 мес.
  • Время рассмотрения заявки1 дн.
АО «First Heartland Jýsan Bank»
Кредит под залог денег
от2%
ГЭСВ
от100 000
Тенге
от6
мес.
Оформить
  • Ставкадо 2%
  • Суммаот 100 000 ₸
  • Срокот 6 мес.до 84 мес.
  • Комиссия за организациюнет
  • Комиссия за рассмотрениеесть
  • Залогбез залога
  • Страхованиене требуется
  • Мораторий на досрочное погашениенет
  • Штраф за досрочное погашениенет
  • Подтверждение доходатребуется
  • Возрастот 15
  • Общий стаж на работы6 мес.
  • Время рассмотрения заявки1 дн.
АО Банк ЦентрКредит
Кредит под депозит
от2%
ГЭСВ
до36
мес.
Оформить
  • Ставкадо 2%
  • Срокдо 36 мес.
  • Комиссия за организациюнет
  • Комиссия за рассмотрениенет
  • Залогбез залога
  • Страхованиене требуется
  • Мораторий на досрочное погашениенет
  • Штраф за досрочное погашениенет
  • Подтверждение доходане требуется
  • Возрастот 20
  • Общий стаж на работы6 мес.
  • Время рассмотрения заявки1 дн.
АО «Шинхан Банк Казахстан»
Программа кредитования под залог денежных средств
от2%
ГЭСВ
от100 000
Тенге
от3
мес.
Оформить
  • Ставкадо 2%
  • Суммаот 100 000 ₸
  • Срокдо 3 лет
  • Комиссия за организациюнет
  • Комиссия за рассмотрениенет
  • Залогтребуется
  • Страхованиене требуется
  • Мораторий на досрочное погашениенет
  • Штраф за досрочное погашениенет
  • Подтверждение доходатребуется
  • Возрастот 21до 63
  • Общий стаж на работы6 мес.
  • Время рассмотрения заявки1 дн.
АО ДБ Альфа-Банк
Кредит наличными Альфа-безлимит
от3.2%
ГЭСВ
от500 000
Тенге
от6
мес.
Оформить
  • Ставкаот 3.2%до 3.7%
  • Суммаот 500 000 ₸
  • Срокот 6 мес.до 120 мес.
  • Комиссия за организациюесть
  • Комиссия за рассмотрениенет
  • Залогтребуется
  • Страхованиене требуется
  • Мораторий на досрочное погашениенет
  • Штраф за досрочное погашениенет
  • Подтверждение доходатребуется
  • Возрастот 21до 63
  • Стаж на последнем месте6 мес.
  • Время рассмотрения заявки3 дн.
АО ДБ Альфа-Банк
Кредит без залога Альфа-наличные
от4.11%
ГЭСВ
до6 000 000
Тенге
от6
мес.
Оформить
  • Ставкадо 4.11%
  • Суммаот 15 000 ₸до 6 000 000 ₸
  • Срокот 6 мес.до 60 мес.
  • Комиссия за организациюнет
  • Комиссия за рассмотрениенет
  • Залогтребуется
  • Страхованиене требуется
  • Мораторий на досрочное погашениенет
  • Штраф за досрочное погашениенет
  • Подтверждение доходатребуется
  • Доходот 80 000 ₸
  • Стаж на последнем месте6 мес.
  • Время рассмотрения заявки1 дн.
АО ForteBank
Экспресс кредит
от4.6%
ГЭСВ
до7 000 000
Тенге
до5
лет
Оформить
  • Ставкаот 4.6%до 24.6%
  • Суммаот 100 000 ₸до 7 000 000 ₸
  • Срокдо 5 лет
  • Комиссия за организациюесть
  • Комиссия за рассмотрениенет
  • Залогтребуется
  • Страхованиене требуется
  • Мораторий на досрочное погашениенет
  • Штраф за досрочное погашениенет
  • Подтверждение доходане требуется
  • Возрастот 21до 63
  • Общий стаж на работы6 мес.
  • Время рассмотрения заявки14 дн.
АО Altyn Bank
Беззалоговый кредит на потребительские цели
от5.2%
ГЭСВ
до6 000 000
Тенге
от6
мес.
Оформить
  • Ставкадо 5.2%
  • Суммаот 100 000 ₸до 6 000 000 ₸
  • Срокот 6 мес.до 60 мес.
  • Комиссия за организациюнет
  • Комиссия за рассмотрениенет
  • Залогтребуется
  • Страхованиене требуется
  • Мораторий на досрочное погашениенет
  • Штраф за досрочное погашениенет
  • Подтверждение доходане требуется
  • Возрастот 21до 63
  • Время рассмотрения заявки1 дн.
АО Народный Банк Казахстана
Кредит под залог депозита
от10.5%
ГЭСВ
до120
мес.
Оформить
  • Ставкаот 10.5%до 30.6%
  • Срокдо 120 мес.
  • Комиссия за организациюесть
  • Комиссия за рассмотрениенет
  • Залогтребуется
  • Страхованиене требуется
  • Мораторий на досрочное погашениенет
  • Штраф за досрочное погашениенет
  • Подтверждение доходане требуется
  • Возрастот 21до 63
  • Стаж на последнем месте6 мес.
  • Время рассмотрения заявки1 дн.
АО Нурбанк
Кредит под залог денег
от11%
ГЭСВ
от100 000
Тенге
от3
мес.
Оформить
  • Ставкадо 11%
  • Суммаот 100 000 ₸
  • Срокот 3 мес.до 36 мес.
  • Комиссия за организациюнет
  • Комиссия за рассмотрениенет
  • Залогтребуется
  • Страхованиене требуется
  • Мораторий на досрочное погашениенет
  • Штраф за досрочное погашениенет
  • Подтверждение доходане требуется
  • Возрастот 21
  • Общий стаж на работы6 мес.
  • Время рассмотрения заявки1 дн.
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