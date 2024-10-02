Ипотека в Казахстане
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Что такое ипотека?
Ипотека на покупку квартиры — банковский продукт и форма кредитования, при которой финансовое учреждение выдаёт деньги под залог приобретаемой недвижимости (или уже числящейся в собственности). Ее выдают на срок до 25 лет. Проценты по ипотеке разнятся. Мы можете взять ипотечный кредит, как под 2%, так и под 25%.
Плюсы и минусы ипотеки
- Доступное жилье. С помощью ипотеки казахстанцы могут получить жилье, о котором всегда мечтали. Существуют ипотечные программы, которые подразумевают минимальные ежемесячные платежи по кредиту. Поэтому жители Казахстана нередко отдают предпочтение именно ипотеке, а не классическим кредитным продуктам. Тем более, что существуют также доп. льготы, упрощающие процесс получения и возврата кредитных средств.
- Страхование. Всем клиентам предлагается страховка при оформлении ипотечного кредита. А это значит, что если вы ее оформите, то будете защищены от многих рисков(утраты права собственности, повреждения имущества, потери трудоспособности).
- Дополнительный заработок. При наличии еще одной жилплощади, вы можете сдавать ипотечную квартиру/домик в аренду. В силу того, что рост цен на недвижимость является непредсказуемым, покупка жилья сегодня – это вложение в свое будущее. Даже если вы не будете сдавать собственное жилье сейчас, то впоследствии вы можете продать его по более выгодной стоимости.
- Переплату. Это самый главный недостаток ипотечного кредитования. В процессе погашения ипотеки вы не только выплатите полную стоимость самой квартиры, но и заплатите проценты за пользование банковским продуктом. Так же не стоит забывать и про иные расходы, связанные с оплатой страховки, оценщиков, нотариуса и др.
- Невозможность распоряжаться недвижимостью по собственному усмотрению. Пока ипотека не выплачена, любые действия с недвижимостью возможны только с согласия банка. Так же стоить помнить, что при нарушении графика платежей, вы рискуете потерять ипотечное жилье раз и навсегда.
- Недоступность. Даже, невзирая на то, что условия по ипотечному кредитованию являются достаточно лояльными, не все люди могут себе позволить ее из-за первоначального взноса и больших процентов.
- Банковские ограничение и требования. Клиентам не всегда доступна та сумма, на которую они изначально рассчитывали. Каждый заемщик ограничен лимитами. Размер ипотеки под залог недвижимости зависит от типа вашего жилья, суммы первоначального взноса, уровня дохода, кредитной нагрузки, наличия регистрации.
Несмотря на серьезные недостатки, ипотека все еще выступает эффективным инструментом для покупки недвижимости.
Виды ипотеки
Власти Казахстана помогают многим из тех, кто решил купить жильё в ипотеку. Для этого оно запустило сразу несколько выгодных ипотечных программ:
- Ипотека c господдержкой. Это кредит на покупку недвижимости с низкой ставкой. В рамках этой программы вы сможете приобрести уютные квартиры в строящихся домах, готовое жильё или земельные участки под строительство собственного дома при поддержке государства. Кому подходит: пенсионерам, семьям с детьми, военнослужащим.
- Ипотека на покупку жилья в новостройке. Программа 7-20-25 рассчитана на тех, кто хочет купить квартиру в новостройке, или нацелен на приобретение строящегося дома. Кому подходит: небольшим молодым семьям, пенсионерам, предпринимателям, it-специалистам.
- Кредиты на вторичное жилье. Данная программа( по типу «Halyk Sale») предназначена для покупки уже существующей недвижимости, условия выплаты такой ипотеки зависят от возраста дома и его состояния. Кому подходит: большим семьям, военнослужащим, it-специалистам.
- Ипотека на коммерческую недвижимость. Кредит для покупки офисов, торговых помещений, цехов или иной коммерческой недвижимости. Процентные ставки обычно выше, чем в случае с жилой ипотекой. Кому подходит: предпринимателям, инвесторам.
- Семейная ипотека. Это программа рассчитана на молодые семьи из социально уязвимых слоев населения. В рамках этой программы клиенты вправе купить дом, квартиру в новостройке, и даже вторичное жилье. Кому подходит эта ипотека: молодым семьям.
- Военная ипотека. Кредит для военнослужащих, предусматривающий льготные условия. Частично субсидируется государством Казахстана. С помощью военной ипотеки обеспечиваются жильем целые семьи тех, кто большую часть жизни посвятил защите государства. Кому подходит: военнослужащим.
- Льготная ипотека. Государственные программы, предлагающие сниженные ставки для определенных категорий населения или объектов недвижимости. Кому подходит: студентам, молодым семьям, пенсионерам, военным, госслужащим и т.д.
- Ипотечный кредит на строительство дома. Предоставляется для строительства и конечно же включает этапы поэтапного финансирования. Кому подходит: большим семьям, госслужащим, предпринимателям, инвесторам.
- Ипотека без первоначального взноса. Позволяет приобрести жилье без крупной суммы на руках. Особенности программы: высокие ставки и жесткие требования к заемщику. Кому подходит: молодым семьям, студентам, пенсионерам.
- Ипотека без подтверждения дохода. Предназначена для заемщиков с нестабильным доходом или самозанятых, которые не могут предоставить соответствующие справки о своем финансовом состоянии. Кому подходит: студентам, фрилансерам, it-специалистам, предпринимателям.
Все эти программы являются выгодными для определенных слоев населения. Поэтому важно отнести к их выбору с умом.
Условия выдачи ипотеки
Из-за колебаний цен на рынке недвижимости, многие казахстанцы не могут позволить себе приобрести квартиру или машину. Ранее стало известно, что лишь 20,5% граждан Казахстана могут купить себе жилье или авто и без помощи банка. Для большинства жителей страны, чтобы приобрести квартиру или машину, придется обращаться за получением кредитных средств в банковское учреждение или МФО.
Ипотеку можно оформить в любом из банков, который выдвигает подобные банковские предложения. Однако важно помнить, что низкие проценты и разумные сроки кредитования предлагают далеко не все организации. Поэтому стоит ориентироваться только на самые лучшие банки, чтобы не переплачивать. К плохим вариантам вы всегда успеете вернуться.
Если вы уже нацелены на сотрудничество с надежным и проверенным банком, учтите тот факт, что вы должны соблюсти условия финансовой организации для получения и израсходования кредитных средств.
Вам необходимо будет пройти интервью, предоставить актуальные сведения о своих доходах, перевести на счет банка минимальный первоначальный взнос в размере 15-30% , предоставить все свои личные данные и документы, поставить подписи в договоре. Если вам удастся соблюсти все условия до заключения сделки, то тогда вам могут предложить более выгодные условия ипотечного кредитования.
Требования к заемщикам
Давайте подробнее рассмотрим базовые требования, которые предъявляются к потенциальным заемщикам в банках:
- первоначальный взнос: от 15-30%;
- срок договора: от 1 года до 25 лет;
- сумма финансирования: от 2 до 200 миллионов тенге;
- минимальный подтвержденный доход: 150 000 - 200 000 тенге;
- возраст: от 20 до 60 лет;
- комиссия за рассмотрение заявки – зависит от банка;
- комиссия за оформление договора – 0,5% от суммы финансирования.
Если вы соответствуете этим требованиям, то мы можем вас поздравить. Вы вправе оформить ипотеку на выгодных для себя условиях.
Необходимы документы
Чтобы оформить кредит клиенту банка нужно будет представить следующие документы:
- паспорт (копию и оригинал);
- свидетельство о бракосочетании (тоже в 2 форматах);
- справку о доходах за последние полгода с подписью;
- выписку с пенсионного счёта за последние шесть месяцев;
- копии других кредитных соглашений.
Также банк вправе запросить дополнительные документы при принятии решения по заявке. Если на ипотеку претендует студент, то его могут попросить принести справку из учебного заведения или предоставить банковские гарантии. В случае с пенсионером, сотрудники банка запросят справку из пенсионного фонда или документы на недвижимость Если на ипотеку подаст заявку военнослужащий, то ему придется подготовить гору справок о службе. Это и трудовой договор, и документ о его стаже. Также военный должен принести справку о наличии детей. От этого зависит то, какое жилье он получит в итоге. Что касается предпринимателей и it-специалистов, то им также придется предоставить документы по должности + справки подтверждающие отсутствие долгов и обязательств.
Как выбрать ипотеку
При выборе ипотеки вам стоит обратить внимание на:
- Сумму кредитаОцените, какую максимальную сумму вам одобрят в том или ином банке. Проведите расчеты и решите, какие предложения являются для вас более выгодными относительно приобретения жилья.
- Срок кредитаОпределите для себя, сколько лет вы готовы платить по ипотеке. Чем больше срок, тем меньше ежемесячные выплаты, но больше переплата по процентам.
- Процентную ставкуСравните проценты в разных банках, чтобы выбрать наиболее подходящий кредит для покупки недвижимости. Обратите внимание на фиксированную и плавающую ставки.
- Первоначальный взносУзнайте минимальный размер первоначального взноса, необходимого для оформления ипотеки на жилье. Оцените, устраивает ли вас предложение и готовы ли вы выплатить такую сумму банку за раз.
- ГЭСВРассчитайте общую стоимость кредита с учетом всех расходов (проценты, комиссии и т.д.). ГЭСВ поможет вам оценить реальную стоимость ипотеки.
- КомиссииОцените, как много вам придется заплатить за оформлением ипотеки, например, за рассмотрение заявки, обслуживание счета или преждевременное ее погашение.
- Требования к клиентамПроверьте требования к доходам, возрасту, стажу работы и другие условия, которые банки предъявляют к заемщикам. Решите для себя, готовы ли предоставить много документов и справок для оформления кредита.
- Акции и специальные предложенияУточните, предоставляет ли банк льготы, проводит ли он акции, которые могут снизить ставку или уменьшить другие расходы по кредиту. Это очень важно учитывать при ограниченном бюджете.
- Отзывы клиентовОзнакомьтесь с отзывами других клиентов о банковском учреждении, чтобы понять стоит ли с ним сотрудничать. Заемщикам нет смысла врать о банке, в котором они взяли ипотеку. Поэтому к их мнению стоит прислушиваться.
- АльтернативыРассмотрите альтернативные варианты финансирования — автокредит, лизинг, потребительский кредит, заем в МФО. Все это тоже позволит вам приобрести недвижимость на более выгодных условиях.
Вы сможете найти лучшее предложение на рынке, если учтёте эти критерии при выборе ипотеки
Советы заемщикам
Обратите свое внимание на эти советы перед оформлением ипотечного договора:
- Распланируйте бюджет заранее. Определите, как и на что вы будете тратить деньги в процессе осуществления выплат по ипотеке.
- Прочитайте договор от А до Я. Изучите все нюансы прописанные в соглашении, и не забудьте про мелкий шрифт.
- Не берите большие суммы в кредит, если не сможете выплатить. Иначе вам придется не только отказаться от собственного жилья, но и оформить банкротство.
- Если у вас нет денег на следующий платеж – воспользуйтесь пролонгацией. Таким образом, вы сможете избежать более серьёзных финансовых проблем.
- Воспользуйтесь рефинансированием при необходимости. Если вы понимаете, что платежи стали для вас неподъемными, то самое время изменить ситуацию к лучшему и обратиться к сотрудникам банка за помощью.
Если вы хотите выгодно купить жилье в ипотеку, то тогда не игнорируйте данные рекомендации при выборе соответствующей программы и подписании документов.
Как увеличить шансы на одобрения
Рассмотрим советы, которые помогут вам увеличить вероятность одобрения заявки на кредит в банке:
- Повысьте кредитный рейтинг. Погасите текущие долги и тем самым исправьте КИ. Это позволит вам пробиться через фильтры системы и получить более выгодное предложение от банка в кратчайшие сроки.
- Увеличьте доход. Предоставьте доказательства стабильного и высокого заработка, и тогда вам мало, кто откажет.
- Снизьте уровень кредитной нагрузки. Закройте все имеющиеся кредиты и займы, чтобы получить одобрение по заявке на более крупную сумму.
- Подготовьте большой первоначальный взнос. Чем больше взнос, тем выше шанс того, что вам все-таки одобрят выбранный кредит.
Также вы можете просмотреть свою кредитную историю, и исправить ошибки в ней при их наличии.
Как подобрать ипотеку на сайте
На нашем сайте действует простая система подбора ипотечных кредитов. Клиентам достаточно выполнить всего пару действий для выявления наиболее выгодного предложения от банка.
Следуйте нижеприведенной инструкции, чтобы найти подходящий ипотечный кредит через нашу виртуальную платформу:
- Откройте сайт
- Перейдите в раздел «Ипотеки»
- Укажите сумму и срок кредитования
- Нажмите на кнопку «% Подобрать кредит»
- Отсортируйте предложения по названию, переплате, платежам или ставке
Вы сможете найти банк своей мечты, как только настроите фильтры на нашем сайте.
Кто может получить
Ипотеку в Казахстане могут получить: студенты, работающие граждане, пенсионеры, молодые семьи, военнослужащие, it-специалисты, предприниматели и т.д. Кредит могут получить даже те, у кого плохая КИ и нет дохода.
Как получить
Для получения ипотечного кредита вам необходимо:
- Зайти на наш сайт.
- Перейти в раздел «ипотека».
- Ознакомиться с банковскими предложениями.
- Нажать на кнопку «Оформить онлайн».
- Дождаться переадресации.
- Заполнить информацию о себе и подать заявку.
- Дождаться ответа от банка(ов) и следовать дальнейшим инструкциям их сотрудников.
Получить кредитные средства вы можете как на карту, так и наличными.
Как погасить
Клиентам предлагаются гибкие условия для погашения ипотечных кредитов. Проценты начисляются только за срок использования денежных средств. Вносить средства по ипотечному кредиту обычно можно через:
- Банковские карты.
- Почтовые отделения.
- Интернет-банкинг или мобильные приложения.
- Терминалы.
Вы можете выбрать любой способ погашения долга из списка.
Мнение эксперта
Если вы боитесь, что допустите ошибку при выборе банковской организации – помните, что главное, это внимательность. Заметили, что банк скрывает информацию о способе внесения платежа? появились дополнительные пункты в договоре? Пора бить тревогу и начинать поиски другой финансовой организации для получения средств!
Методология
Наша методика поиска наилучших вариантов ипотечного кредитования основана на углубленной оценке 15 банков, кредитных кооперативов, онлайн-сервисов и одноранговых кредиторов с учетом:
- Ставок и комиссии по кредитным продуктам. Мы выбирали банки, которые предоставляют наиболее выгодные предложения для клиентов с точки зрения переплаты, то есть те, которые предлагают самые низкие проценты и комиссии.
- Гибкости сроков кредитования. Мы отсеяли банки, которые предлагают ипотеку на ограниченный срок, оставив лишь организации, поддерживающие гибкие условия оплаты долга.
- Потребительского опыта. При выборе банков мы также учитывали мнения заемщиков о финансовых организациях. Мы включили в список только те банковские учреждения, чья репутация является положительной.