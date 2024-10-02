Ипотека на покупку квартиры — банковский продукт и форма кредитования, при которой финансовое учреждение выдаёт деньги под залог приобретаемой недвижимости (или уже числящейся в собственности). Ее выдают на срок до 25 лет. Проценты по ипотеке разнятся. Мы можете взять ипотечный кредит, как под 2%, так и под 25%.

Внимание! Некоторые банки могут предлагать программы, объединяющие ипотеку и автокредит. Но найти их не так-то просто. Если вы хотите купить и жилье, и машину, то вам стоит рассмотреть подобные предложения в первую очередь.

Все эти программы являются выгодными для определенных слоев населения. Поэтому важно отнести к их выбору с умом.

Власти Казахстана помогают многим из тех, кто решил купить жильё в ипотеку. Для этого оно запустило сразу несколько выгодных ипотечных программ:

Условия выдачи ипотеки

Из-за колебаний цен на рынке недвижимости, многие казахстанцы не могут позволить себе приобрести квартиру или машину. Ранее стало известно, что лишь 20,5% граждан Казахстана могут купить себе жилье или авто и без помощи банка. Для большинства жителей страны, чтобы приобрести квартиру или машину, придется обращаться за получением кредитных средств в банковское учреждение или МФО.

Ипотеку можно оформить в любом из банков, который выдвигает подобные банковские предложения. Однако важно помнить, что низкие проценты и разумные сроки кредитования предлагают далеко не все организации. Поэтому стоит ориентироваться только на самые лучшие банки, чтобы не переплачивать. К плохим вариантам вы всегда успеете вернуться.

Если вы уже нацелены на сотрудничество с надежным и проверенным банком, учтите тот факт, что вы должны соблюсти условия финансовой организации для получения и израсходования кредитных средств.

Вам необходимо будет пройти интервью, предоставить актуальные сведения о своих доходах, перевести на счет банка минимальный первоначальный взнос в размере 15-30% , предоставить все свои личные данные и документы, поставить подписи в договоре. Если вам удастся соблюсти все условия до заключения сделки, то тогда вам могут предложить более выгодные условия ипотечного кредитования.

Требования к заемщикам

Давайте подробнее рассмотрим базовые требования, которые предъявляются к потенциальным заемщикам в банках:

первоначальный взнос: от 15-30%;

срок договора: от 1 года до 25 лет;

сумма финансирования: от 2 до 200 миллионов тенге;

минимальный подтвержденный доход: 150 000 - 200 000 тенге;

возраст: от 20 до 60 лет;

комиссия за рассмотрение заявки – зависит от банка;

комиссия за оформление договора – 0,5% от суммы финансирования.

Если вы соответствуете этим требованиям, то мы можем вас поздравить. Вы вправе оформить ипотеку на выгодных для себя условиях.

Необходимы документы

Чтобы оформить кредит клиенту банка нужно будет представить следующие документы:

паспорт (копию и оригинал);

свидетельство о бракосочетании (тоже в 2 форматах);

справку о доходах за последние полгода с подписью;

выписку с пенсионного счёта за последние шесть месяцев;

копии других кредитных соглашений.

Также банк вправе запросить дополнительные документы при принятии решения по заявке. Если на ипотеку претендует студент, то его могут попросить принести справку из учебного заведения или предоставить банковские гарантии. В случае с пенсионером, сотрудники банка запросят справку из пенсионного фонда или документы на недвижимость Если на ипотеку подаст заявку военнослужащий, то ему придется подготовить гору справок о службе. Это и трудовой договор, и документ о его стаже. Также военный должен принести справку о наличии детей. От этого зависит то, какое жилье он получит в итоге. Что касается предпринимателей и it-специалистов, то им также придется предоставить документы по должности + справки подтверждающие отсутствие долгов и обязательств.

Важно! Чтобы получить ипотеку на крупную сумму, вам нужно будет предоставить документ с оценкой недвижимости и банковские гарантии. Если вам нужна небольшая сумма, то тогда вы сможете обойтись без гарантий и поручительств.