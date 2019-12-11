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Finance.kz
Сегодня, в 7:24
Месячный расчетный показать(МРП) и минимальная заработная плата(МЗП) на 2020 год
Президентом РК подписан и официально опубликован Закон РК «О республиканском бюджете на 2020 – 2022 годы».
Finance.kz
11.12.2019
В каких банках выгодно открыть счет для ИП? Анализ 14 банков
В данной статье, Дмитрий Казанцев, основатель и директор Республиканского Центра Помощи Предпринимателям (РЦПП), расскажет в каких банках на сегодня выгодно открыть счёт ИП.
Finance.kz
10.12.2019
Как открыть ИП в Казахстане 2019? Пошаговая инструкция
Процедура регистрации ИП (индивидуального предпринимателя) в Казахстане достаточно проста. Государство в последнее время занимается активной поддержкой малого и среднего бизнеса.
Finance.kz
09.12.2019
Кредиты для Индивидуальных предпринимателей (ИП)
В этой статье Вы можете более детально узнать, как и где можно получить кредит для бизнеса.
Finance.kz
06.12.2019
«Самое трудное» решение, которое помогло создать стартап стоимостью $9 миллиардов
Когда предпринимателю Бому Киму посоветовали объявить свою компанию публичной, он, возможно, обрадовался.
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