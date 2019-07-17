Алматы
Кредит без залога Альфа-наличные
Сумма кредитования до 6 000 000 KZT
Оформить
  1. Главная
  2. Кредиты

Кредит без залога Альфа-наличные

Сумма кредитования до 6 000 000 KZT

УсловияТребования и документыВыдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
Номинальная 4%Эффективная 4.11%
Окончательный расчет годовой эффективной ставки вознаграждения производится в момент получения займа в отделении банка (исходя из таких факторов, как наличие и качество кредитной истории и т.д.); В среднем кредит выдается по процентной ставки от 20%.
Сумма
от 15 000 ₸до 6 000 000 ₸
Срок
от 6 мес.до 60 мес.
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
  • Без залога и поручительства
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Возрастное ограничение
Возрастных ограничений нет
Регистрация
  • Постоянная
Гражданство РК; Регистрация по месту жительства либо места работы в регионе присутствия Банка (но не далее 100 км от населенного пункта присутствия Банка).
Документы
  • Удостоверение личности
При необходимости могут быть запрошены дополнительные документы
Доход
от 80 000 ₸
Стаж на последнем месте работы
6 мес.
Стаж работы на текущем месте не менее 6 месяцев
Время рассмотрения заявки
1 дн.
Срок истечения заявки
7 дн.
Оформление
  • Онлайн
  • В офисе
Способ оплаты
  • Кассы
  • Банкоматы
  • Электронные кошельки
Терминалы
Ставка
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 4%

Эффективная — 4.11%
Сумма
от 15 000 ₸до 6 000 000 ₸
Срок
от 6 мес.до 60 мес.
Оформить
Отделения, банкоматы и POS-терминалы
AlfaBank Offer