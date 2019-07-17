Ставка

Номинальная 4% Эффективная 4.11%

Окончательный расчет годовой эффективной ставки вознаграждения производится в момент получения займа в отделении банка (исходя из таких факторов, как наличие и качество кредитной истории и т.д.); В среднем кредит выдается по процентной ставки от 20%.