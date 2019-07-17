Окончательный расчет годовой эффективной ставки вознаграждения производится в момент получения займа в отделении банка (исходя из таких факторов, как наличие и качество кредитной истории и т.д.);
В среднем кредит выдается по процентной ставки от 20%.
Сумма
от 15 000 ₸до 6 000 000 ₸
Срок
от 6 мес.до 60 мес.
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
Без залога и поручительства
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Возрастное ограничение
Возрастных ограничений нет
Регистрация
Постоянная
Гражданство РК;
Регистрация по месту жительства либо места работы в регионе присутствия Банка (но не далее 100 км от населенного пункта присутствия Банка).
Документы
Удостоверение личности
При необходимости могут быть запрошены дополнительные документы