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В прошлую пятницу, в 7:05

Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.

Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.

В данной статье мы рассмотрим, в каких банках и по каким условиям можно взять кредит наличными без залога.

В данной статье мы рассмотрим, в каких банках и по каким условиям можно взять кредит наличными без залога.

На сегодня кредитование является одной из самых востребованных финансовых услуг. Трудно встретить человека, который ни разу не обращался в банк или МФО за кредитом. При правильном подходе кредит может быть эффективным финансовым инструментом. Стоит помнить, что заемные деньги придется возвращать и к ним еще прибавятся проценты по кредиту. Для того, чтобы не испортить свою кредитную историю и не попасть в долги, требуется ответственность, дисциплина и правильный подход к выбору кредита. 

В данной статье мы рассмотрим, в каких банках и по каким условиям можно взять кредит наличными без залога. Данная категория кредитов характеризуется небольшой суммой займа, относительно коротким сроком, быстрым рассмотрением и оформлением, минимальным пакетом документов (требуется удостоверение личности), отсутствием обеспечения (залога) и высокими процентными ставками. Также многие банки предлагают оформить данный кредит онлайн через сайт либо мобильное приложение. 

Сегодня в банках Казахстана можно получить кредит наличными до 7 млн тенге на срок до 60 месяцев (5 лет). Такие банки, как Сбербанк и Банк ЦентрКредит предлагают особые условия для клиентов, получающих зарплату на их карты. Сбербанк предлагает участникам зарплатного проекта максимальную сумму до 8 млн тенге, а БЦК пониженную процентную ставку от 4 % годовых. Для того, чтобы получить низкую ставку по кредиту в Halyk Bank, вам необходимо будет оформить страхование здоровья и жизни. На процентную ставку влияет наличие комиссии за организацию займа.

Обратите внимание: при составлении обзора использовались данные с официальных сайтов банков. Условия кредитов могут меняться. Рекомендуем уточнять информацию в самих банках на день обращения за кредитом.

Наименование банкаСрок (мес.)Минимальная сумма (тенге)Максимальная сумма (тенге)Процентная ставка ГЭСВ
Сбербанк7-60150 0006 млн (остальные клиенты)от 8%от 8,38%
8 млн (зарплатные клиенты)
Halyk Bankдо 60 7 млнот 10%от 10,4% ( с страхованием)
от 14,6% (без страхования)
БЦК6-60 7 млн4-44,7% (зарплатные клиенты)25-52,5% (зарплатные клиенты)
8,8-44,7% (остальные клиенты)30,32-54,5% (остальные клиенты)
Альфа-Банк6-60150 0006 млнот 15%от 16,2%
Nurbank12-60150 0005 млнот 18%от 38,5%
Евразийский банкдо 4820 0005 млнот 1%от 39,7%
РБК Банк6-60100 0007 млнот 8% ( с комиссиями)от 8,27% ( с комиссиями)
30% (без комиссий)от 34,5% (без комиссий)
Altyn Bank6-60150 0007 млнот 3%от 21,7%
Jysan Bank6-6050 0006 млнот 17%от 18,5%
ВТБдо 60 5 млнот 15%от 16%
Home Credit6-6010 0005 млн15-16%16-22%
Kaspi Bank1-4820 0001 млн--
Forte Bank6-60100 0007 млнот 20,99% (с комиссией)от 22,96% (с комиссией)
от 26,99% (без комиссии)от 30,36% (без комиссии)

*Годовая эффективная ставка вознаграждения - это общая сумма всех платежей, уплачиваемых заемщиком по кредитному договору (Источник: Nur.kz).

 

Фото: ustinka.kz

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