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Кредит без залога

Два варианта предоставления кредита: со страхованием заемщика/ без страхования заемщика.

УсловияТребования и документыВыдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
Номинальная 1%Эффективная 1%
Сумма
до 6 000 000 ₸
Срок
до 5 лет
Страхование
  • Личное
Страхование Заемщика
Залог и поручительство
Не требуется
Комиссия за организацию
Да
от 2%
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Примечание
Примечание: окончательный расчет ГЭСВ производится в момент получения займа в отделении банка.
Ставка
Со страхованием заемщика
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 1%

Эффективная — 1%
Сумма
до 6 000 000 ₸
Срок
до 5 лет
Без страхования заемщика
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 7%

Эффективная — 25.1%
Сумма
до 6 000 000 ₸
Срок
до 5 лет
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