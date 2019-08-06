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Кредиты
Кредит без залога
Кредит без залога
Два варианта предоставления кредита: со страхованием заемщика/ без страхования заемщика.
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
Номинальная 1%
Эффективная 1%
Сумма
до 6 000 000 ₸
Срок
до 5 лет
Страхование
Личное
Страхование Заемщика
Залог и поручительство
Не требуется
Комиссия за организацию
Да
от 2%
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Примечание
Примечание: окончательный расчет ГЭСВ производится в момент получения займа в отделении банка.
Ставка
Со страхованием заемщика
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 1%
Эффективная — 1%
Сумма
до 6 000 000 ₸
Срок
до 5 лет
Без страхования заемщика
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 7%
Эффективная — 25.1%
Сумма
до 6 000 000 ₸
Срок
до 5 лет
Отделения, банкоматы и POS-терминалы