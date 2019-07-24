Документы

Удостоверение личности

Справка о заработной плате за последние 6 месяцев

Документ, подтверждающий освобождение от уплаты обязательных пенсионных взносов (физическим лицам, освобожденным в соответствии с законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении от уплаты обязательных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд); Иные документы по требованию Банка согласно условиям продукта.