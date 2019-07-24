Алматы
Нужный кредит "Наличными"
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Нужный кредит "Наличными"

УсловияТребования и документыВыдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
Номинальная 8%Эффективная 8.27%
Сумма
от 100 000 ₸до 6 000 000 ₸
Срок
от 6 мес.до 60 мес.
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
  • Без залога и поручительства
Комиссия за организацию
Да
от 5% от суммы займа
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Примечание
Отсутствие негативной кредитной истории у заемщика.
Возрастное ограничение
от 23до 63
от 23 лет и на момент погашения кредита не должен превышать пенсионного возраста
Регистрация
  • Постоянная
гражданство РК
Документы
  • Удостоверение личности
  • Справка о заработной плате за последние 6 месяцев
Документ, подтверждающий освобождение от уплаты обязательных пенсионных взносов (физическим лицам, освобожденным в соответствии с законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении от уплаты обязательных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд); Иные документы по требованию Банка согласно условиям продукта.
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
6 мес.
Не менее 6 месяцев
Время рассмотрения заявки
2 дн.
Срок истечения заявки
7 дн.
Оформление
  • Онлайн
  • В офисе
Онлайн заявка на кредит на сайте Банка
Способ оплаты
  • Кассы
  • Банкоматы
Ставка
С комиссией
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 8%

Эффективная — 8.27%
Сумма
от 100 000 ₸до 6 000 000 ₸
Срок
от 6 мес.до 60 мес.
Без комиссий
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 30%

Эффективная — 34.5%
Сумма
от 100 000 ₸до 6 000 000 ₸
Срок
от 6 мес.до 60 мес.
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