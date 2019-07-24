Отсутствие негативной кредитной истории у заемщика.
Возрастное ограничение
от 23до 63
от 23 лет и на момент погашения кредита не должен превышать пенсионного возраста
Регистрация
Постоянная
гражданство РК
Документы
Удостоверение личности
Справка о заработной плате за последние 6 месяцев
Документ, подтверждающий освобождение от уплаты обязательных пенсионных взносов (физическим лицам, освобожденным в соответствии с законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении от уплаты обязательных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд);
Иные документы по требованию Банка согласно условиям продукта.