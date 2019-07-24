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Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
Номинальная 27.5%
Эффективная 30.5%
Сумма
от 100 000 ₸
до 6 000 000 ₸
Срок
от 6 мес.
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
Без залога и поручительства
Комиссия за организацию
Да
7% от суммы займа
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Возрастное ограничение
от 21
Регистрация
Постоянная
гражданство РК
Документы
Удостоверение личности
Справка о заработной плате за последние 6 месяцев
Адресная справка
Выписка с индивидуального пенсионного счета
Доход
от 42 500 ₸
Среднемесячный доход заемщика должен быть не менее минимальной заработной платы*, установленной законодательством РК.
Стаж на последнем месте работы
Не требуется
Общий стаж работы
6 мес.
не менее 6 месяцев
Время рассмотрения заявки
1 дн.
Срок истечения заявки
7 дн.
Оформление
Онлайн
В офисе
Способ оплаты
Кассы
Банкоматы
Ставка
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 27.5%
Эффективная — 30.5%
Сумма
от 100 000 ₸
до 6 000 000 ₸
Срок
от 6 мес.
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 17.2%
Эффективная — 26.5%
Сумма
от 100 000 ₸
до 6 000 000 ₸
Срок
от 6 мес.
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