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26.07.2024

Armada и Halliburton's Landmark обьявили о партнерстве

Armada и Halliburton's Landmark обьявили о партнерстве

Armada — передовая технологическая компания, специализирующаяся на решениях для периферийных вычислений

Armada фокусируется на предоставлении инновационных технологий, которые повышают эффективность и производительность обработки данных на периферии сети. Миссия компании — переопределить будущее периферийных вычислений, предлагая решения, которые подходят для различных отраслей промышленности, предоставляя обработку и аналитику данных в реальном времени.

Landmark от Halliburton. Halliburton — один из ведущих мировых поставщиков продуктов и услуг для энергетической отрасли. Основанная в 1919 году, компания предлагает инновационные технологии и решения на протяжении всего жизненного цикла энергетического актива. Landmark, бизнес-направление в Halliburton, предоставляет передовое программное обеспечение и цифровые решения для оптимизации производительности резервуара и управления активами. Продукты Landmark известны своей способностью интегрировать данные и модели в реальном времени, предоставляя комплексные сведения для производства и управления энергией.

Соглашение о партнерстве. Armada и Landmark Halliburton заключили стратегическое партнерство, направленное на революционизацию нефтегазовых операций с помощью передовых периферийных вычислений и цифровых решений. Сотрудничество будет использовать опыт Armada в периферийных вычислениях и лидирующие позиции Landmark в предоставлении цифровых решений для энергетического сектора. Основной акцент партнерства заключается в разработке интегрированного и динамического цифрового двойника производственных систем, включающего резервуары, скважины и подводные сети. Данный цифровой двойник будет использовать датчики активов, 4D сейсмические данные и интеллектуальные системы завершения скважин для предоставления обзора всей производственной системы в реальном времени. Интегрируя упомянутые технологии, партнерство направлено на улучшение характеристики активов, упреждающий мониторинг резервуаров и оптимизацию операций с активами.

Интеграция периферийных вычислительных решений Armada с цифровыми технологиями Landmark значительно повысит операционную эффективность. Такая возможность обработки и аналитики данных в реальном времени позволит энергетическим компаниям оптимизировать свои операции, сократить расходы и повысить эффективность производства.

Динамичный цифровой близнец, разработанный в рамках данного партнерства, будет обеспечивать непрерывное понимание возможностей оптимизации, потенциального снижения затрат и способов снижения рисков и неопределенностей на протяжении всего жизненного цикла активов. Текущий процесс может привести к значительной экономии и более предсказуемым результатам эксплуатации.

Объединив свои сильные стороны, Armada и Landmark смогут предложить рынку более комплексные и передовые решения. Ожидается, что сотрудничество будет способствовать более широкому внедрению цифровых и периферийных вычислительных решений в энергетическом секторе, привлечению большего количества клиентов и увеличению доли рынка.

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