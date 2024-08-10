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10.08.2024

Местные органы власти в Китае раздули пузырь на рынке недвижимости

Местные органы власти в Китае раздули пузырь на рынке недвижимости

Местные органы власти Китая раздули пузырь недвижимости в стране, который теперь рассматривается как основной источник искажения рынка и финансового риска

Децентрализация, когда-то бывшая катализатором экономического роста Китая, позволила местным органам власти активно продвигать инвестиции и промышленное развитие с помощью различных стимулов, таких как налоговые льготы, субсидированные кредиты и льготы по землепользованию. Однако этот подход привел к избыточным мощностям и неэффективному распределению ресурсов.

Опора местных органов власти на доходы от продажи государственных земель стала ключевым фактором, лежащим в основе пузыря недвижимости. Данные доходы часто использовались для финансирования тщеславных проектов и других инвестиций, которые не приносили адекватной прибыли, что усугубляло финансовые риски. Кроме того, местные органы власти накопили огромные долги, составляющие около 32% ВВП Китая по состоянию на 2023 год, что вызвало опасения относительно устойчивости этого долга.

Для решения текущих проблем китайское правительство подчеркнуло необходимость более строгого регулирования деятельности местных органов власти, включая стандартизацию программ поощрения инвестиций и усиление надзора за управлением долгом. Реализация реформ будет иметь решающее значение для снижения финансовых рисков и поддержки долгосрочного экономического роста Китая.

Ожидается, что центральное правительство восстановит контроль над промышленной и фискальной политикой, чтобы предотвратить дальнейшие искажения рынка и обеспечить эффективное проведение экономических реформ. Данные изменения рассматриваются как необходимые для построения более устойчивой и передовой социалистической рыночной экономики в Китае.

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