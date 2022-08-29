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29.08.2022

Прибыль Сельскохозяйственного банка Китая за полгода достигла $18,6 млрд

Прибыль Сельскохозяйственного банка Китая за полгода достигла $18,6 млрд

За полгода чистая прибыль российского подразделения Сельскохозяйственного банка Китая составила $1,81 млн.

Прибыль Сельскохозяйственного банка Китая - третьего по размеру активов в стране - в первой половине текущего года возросла на 5% - до $18,6 млрд. Об этом говорится в отчете этого финансового института, представленном в понедельник на Гонконгской фондовой бирже, сообщает ТАСС.

"В первой половине 2022 года мы получили чистую прибыль в размере 128,95 млрд юаней ($18,6 млрд - прим. ТАСС), что на 6,117 млрд юаней, или на 4,98% больше, чем за аналогичный период предыдущего года", - отмечается в заявлении.

В частности, в докладе упоминается, что за полгода чистая прибыль российского подразделения Сельскохозяйственного банка Китая - Agricultural Bank of China (Moscow) Limited - составила $1,81 млн.

На конец июня общий размер активов банковского гиганта достиг 32,426 трлн юаней ($4,7 трлн), увеличившись в годовом выражении на 11,5%. 

Фото: glassdoor.com

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