Прибыль Сельскохозяйственного банка Китая за полгода достигла $18,6 млрд

Прибыль Сельскохозяйственного банка Китая - третьего по размеру активов в стране - в первой половине текущего года возросла на 5% - до $18,6 млрд. Об этом говорится в отчете этого финансового института, представленном в понедельник на Гонконгской фондовой бирже, сообщает ТАСС.

"В первой половине 2022 года мы получили чистую прибыль в размере 128,95 млрд юаней ($18,6 млрд - прим. ТАСС), что на 6,117 млрд юаней, или на 4,98% больше, чем за аналогичный период предыдущего года", - отмечается в заявлении.

В частности, в докладе упоминается, что за полгода чистая прибыль российского подразделения Сельскохозяйственного банка Китая - Agricultural Bank of China (Moscow) Limited - составила $1,81 млн.

На конец июня общий размер активов банковского гиганта достиг 32,426 трлн юаней ($4,7 трлн), увеличившись в годовом выражении на 11,5%.

Фото: glassdoor.com