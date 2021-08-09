Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?

К августу биткоин впервые за полтора месяца поднялся к отметке $40 000. Произошло это на фоне интереса к первой криптовалюте Amazon и заявления Илона Маска о том, что Tesla может снова начать принимать биткоин в качестве оплаты за свою продукцию. Продолжится ли поддержка биткоина за счет этих и других факторов?

Мы собрали основные прогнозы экспертов за последний месяц по поводу стоимости главной криптовалюты на рынке:

Старший стратег Bloomberg Intelligence Майк МакГлоун (Mike McGlone) заявил на своей страничке в социальной сети Twitter, что биткойн продолжит двигаться к стоимости 100 тысяч долларов.

заявил на своей страничке в социальной сети Twitter, что биткойн продолжит двигаться к стоимости 100 тысяч долларов. "Я ожидаю, что в 2021 году биткоин достигнет отметок значительно выше текущих. Позитивный прогноз - в третьем квартале 2021 года стоимость биткоина превысит отметку 65-75 тысяч долларов. Негативный сценарий - весь год будет представлять консолидацию актива в широком диапазоне цен 10-25 тысяч долларов с кратковременными выходами за обозначенные границы с целью роста в последующие 2022-2023 годы", - считает президент Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна ( РАКИБ ) Юрий Припачкин.

"Если биткоин догонит Ethereum по результативности в 2021 году, первая криптовалюта направится к 100 000 долларов. Добавьте к этому прошлогоднее снижение эмиссии, миграцию институциональных портфелей, фьючерсы на Ethereum и запуск ETF в Канаде и Европе и вы увидите, что биткоин обладает намного большим потенциалом направиться к 100 000 долларов, чем оставаться ниже 20 000 долларов", — сообщается в отчете Bloomberg.

Глава криптовалютной биржи Kraken: «Цена Bitcoin может достичь 1 миллиона долларов в ближайшие 10 лет».

«Цена Bitcoin может достичь 1 миллиона долларов в ближайшие 10 лет». «Тем, кто купил Bitcoin по 60 000 долларов, придётся ждать очень долго. Курс может упасть по 7 000 долларов», — считает глава ADVFN Клем Чемберс

Судя по последним прогнозам экспертов, все верят в оптимистичный сценарий со стоимостью Bitcoin на рынке, но есть и те кто не разделяет данный оптимизм. В данный момент биткойн все еще имеет "бычьи предпосылки", когда спрос превышает предложение. Соотвественно, это является одним из главных факторов роста стоимости валюты, наряду с подогреванием интереса к валюте со стороны крупных корпораций.

Данная статья не является побуждением к действию и приобретению криптовалюты, а является текущим отражением рыночного настроения. Просим быть внимательными при желании инвестировать в ту или иную валюту и проводить глубокий анализ.