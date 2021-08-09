Алматы
  1. Главная
  2. Блог
Эрик Фомичев
Эрик Фомичев
09.08.2021

Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?

К августу биткоин впервые за полтора месяца поднялся к отметке $40 000. Произошло это на фоне интереса к первой криптовалюте Amazon и заявления Илона Маска о том, что Tesla может снова начать принимать биткоин в качестве оплаты за свою продукцию. Продолжится ли поддержка биткоина за счет этих и других факторов?

Мы собрали основные прогнозы экспертов за последний месяц по поводу стоимости главной криптовалюты на рынке:

  • Старший стратег Bloomberg Intelligence Майк МакГлоун (Mike McGlone) заявил на своей страничке в социальной сети Twitter, что биткойн продолжит двигаться к стоимости 100 тысяч долларов.
  • "Я ожидаю, что в 2021 году биткоин достигнет отметок значительно выше текущих. Позитивный прогноз - в третьем квартале 2021 года стоимость биткоина превысит отметку 65-75 тысяч долларов. Негативный сценарий - весь год будет представлять консолидацию актива в широком диапазоне цен 10-25 тысяч долларов с кратковременными выходами за обозначенные границы с целью роста в последующие 2022-2023 годы", - считает президент Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин.
  • "Если биткоин догонит Ethereum по результативности в 2021 году, первая криптовалюта направится к 100 000 долларов. Добавьте к этому прошлогоднее снижение эмиссии, миграцию институциональных портфелей, фьючерсы на Ethereum и запуск ETF в Канаде и Европе и вы увидите, что биткоин обладает намного большим потенциалом направиться к 100 000 долларов, чем оставаться ниже 20 000 долларов", — сообщается в отчете Bloomberg.
  • Глава криптовалютной биржи Kraken: «Цена Bitcoin может достичь 1 миллиона долларов в ближайшие 10 лет».
  • «Тем, кто купил Bitcoin по 60 000 долларов, придётся ждать очень долго. Курс может упасть по 7 000 долларов», — считает глава ADVFN Клем Чемберс

Судя по последним прогнозам экспертов, все верят в оптимистичный сценарий со стоимостью Bitcoin на рынке, но есть и те кто не разделяет данный оптимизм. В данный момент биткойн все еще имеет "бычьи предпосылки", когда спрос превышает предложение. Соотвественно, это является одним из главных факторов роста стоимости валюты, наряду с подогреванием интереса к валюте со стороны крупных корпораций.

Данная статья не является побуждением к действию и приобретению криптовалюты, а является текущим отражением рыночного настроения. Просим быть внимательными при желании инвестировать в ту или иную валюту и проводить глубокий анализ. 

КриптовалютаБиткоинПрогноз стоимости криптовалют
Эрик Фомичев
Эрик Фомичев
Эксперт
Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларов
Арман Ахметжанов
Арман Ахметжанов
Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларов
12.08.2021
Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?
Эрик Фомичев
Эрик Фомичев
Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?
09.08.2021
Как не попасться на удочку фишинга. Избегайте самого распространенного вида мошенничества в интернете.
Рауан Жунусов
Рауан Жунусов
Как не попасться на удочку фишинга. Избегайте самого распространенного вида мошенничества в интернете.
09.08.2021
Последние новости