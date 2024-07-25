ETF и ETN для казахстанских инвесторов

Хотя большинство ETF, доступных казахстанским инвесторам, котируются на международных рынках, существует также несколько вариантов, доступных на местном уровне через Астанинскую международную биржу (AIX) и Казахстанскую фондовую биржу (KASE).

ETF и ETN на AIX

Астанинская международная биржа (AIX) предлагает различные биржевые облигации (ETN), которые аналогичны ETF и предоставляют местным инвесторам доступ к мировым рынкам. ETN торгуются на фондовых биржах, как и ETF, и их можно покупать и продавать в течение торгового дня по рыночным ценам. Эмитент ETN обещает выплатить доход от базового индекса или актива за вычетом комиссий инвесторов. ETN обычно отслеживают самые разные классы активов, включая сырьевые товары, валюты, развивающиеся рынки и конкретные сектора. Известные ETN, доступные на AIX:

iX US 500 Equities SPC Limited (IXU). Отслеживает индекс S&P 500, представляющий 500 крупнейших компаний США. Обеспечивает доступ к широкому сегменту фондового рынка США, что подходит для тех, кто ищет диверсификацию на устоявшихся рынках.

Отслеживает индекс S&P 500, представляющий 500 крупнейших компаний США. Обеспечивает доступ к широкому сегменту фондового рынка США, что подходит для тех, кто ищет диверсификацию на устоявшихся рынках. iX Global Emerging Markets Equities SPC Limited (IXE ). Отслеживает индекс инвестиционного рынка MSCI Emerging Markets, охватывающий акции компаний с крупной, средней и малой капитализацией на развивающихся рынках. Предлагает потенциал для более быстрого роста за счет инвестиций в компании развивающихся рынков.

). Отслеживает индекс инвестиционного рынка MSCI Emerging Markets, охватывающий акции компаний с крупной, средней и малой капитализацией на развивающихся рынках. Предлагает потенциал для более быстрого роста за счет инвестиций в компании развивающихся рынков. iX Brent Oil SPC Limited (IXO). Отслеживает спотовую цену на сырую нефть марки Brent через указанные краткосрочные фьючерсные контракты. Позволяет инвесторам получить доступ к рынку нефти, который может стать защитой от инфляции или способом получить выгоду от роста цен на нефть.

Отслеживает спотовую цену на сырую нефть марки Brent через указанные краткосрочные фьючерсные контракты. Позволяет инвесторам получить доступ к рынку нефти, который может стать защитой от инфляции или способом получить выгоду от роста цен на нефть. iX Агрегированные облигации США SPC Limited (IXA ). Отслеживает совокупный индекс облигаций США Bloomberg Barclays, представляющий широкий спектр облигаций инвестиционного уровня США. Подходит для инвесторов, которые ищут стабильную прибыль и более низкий риск за счет инвестиций в облигации.

). Отслеживает совокупный индекс облигаций США Bloomberg Barclays, представляющий широкий спектр облигаций инвестиционного уровня США. Подходит для инвесторов, которые ищут стабильную прибыль и более низкий риск за счет инвестиций в облигации. IX Gold SPC Limited (IXG). Отражает динамику цены золота. Золото часто считают активом-убежищем, обеспечивающим защиту от волатильности рынка и инфляции.

Данные ETN позволяют местным инвесторам диверсифицировать свои портфели, включая активы с международных рынков, без необходимости напрямую инвестировать за границу. Их можно торговать так же, как акциями на AIX, что обеспечивает гибкость и доступность для розничных инвесторов.