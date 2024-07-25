Обзор на биржевые фонды (ETF)

Они предназначены для отслеживания эффективности определенного индекса, сектора, товара или класса активов. ETF предлагают диверсифицированный инвестиционный вариант, который можно покупать и продавать в течение торгового дня по рыночным ценам.

Как работают ETF. ETF состоят из корзины активов, которая может включать акции, облигации, товары или их смесь. Когда вы покупаете ETF, вы приобретаете небольшую часть каждого актива в фонде, обеспечивая мгновенную диверсификацию. Цена ETF колеблется в течение торгового дня по мере изменения стоимости базовых активов.

Преимущества инвестирования в ETF

Диверсификация. ETF обеспечивают доступ к широкому спектру активов, снижая риск, связанный с инвестированием в одну акцию.

Ликвидность. ETF можно покупать и продавать на фондовых биржах в любое время в часы работы рынка, что обеспечивает высокую ликвидность.

Низкие затраты. ETF обычно имеют более низкие коэффициенты расходов по сравнению с взаимными фондами, что делает их экономически эффективным вариантом инвестиций.

Прозрачность. Информация об активах ETF обычно раскрывается ежедневно, предоставляя инвесторам четкую информацию о базовых активах.

Гибкость. Инвесторы могут использовать ETF для различных стратегий, включая долгосрочный рост, получение дохода, хеджирование и краткосрочную торговлю.

Успешные ETF

1. SPDR S&P 500 ETF (SPY) - отслеживает индекс S&P 500, представляющий 500 крупнейших компаний США. SPY, один из наиболее широко торгуемых ETF, предлагает широкий доступ к фондовому рынку США. По состоянию на июль 2024 года средняя годовая доходность SPY за последнее десятилетие составила около 10%. Коэффициент расходов: 0,09%

2. iShares MSCI ETF Emerging Markets (EEM) - обеспечивает доступ к крупным и средним компаниям на развивающихся рынках. EEM предлагает значительный потенциал роста со средней годовой доходностью 5,5% за последние пять лет. Коэффициент расходов: 0,70%

3. ETF Vanguard Total Stock Market (VTI) - отслеживает динамику индекса общего рынка США CRSP, охватывающего практически все инвестируемые акции США. VTI продемонстрировала хорошие результаты со средней годовой доходностью 10,3% за последнее десятилетие. Коэффициент расходов: 0,03%

4. Invesco QQQ Trust (QQQ) - отслеживает индекс Nasdaq-100, в который входят 100 крупнейших нефинансовых компаний, котирующихся на фондовом рынке Nasdaq. Известная своим взаимодействием с технологическими гигантами, компания QQQ за последнее десятилетие добилась впечатляющей среднегодовой доходности в 15,4%. Коэффициент расходов: 0,20%

5. ETF Vanguard FTSE Developed Markets (VEA) - предлагает выход на развитые рынки за пределами Северной Америки. VEA обеспечила стабильную прибыль со средней годовой доходностью 6,8% за последние пять лет. Коэффициент расходов: 0,05%

Рекомендации по инвестированию в ETF. Как и все инвестиции, ETF подвержены рыночному риску. Стоимость ETF может колебаться в зависимости от эффективности базовых активов. Иногда ETF не может в полной мере воспроизвести производительность своего эталонного индекса, что приводит к ошибке отслеживания. Хотя большинство ETF высоколиквидны, некоторые нишевые или отраслевые ETF могут иметь меньшие объемы торгов, что приводит к более широким спредам между ценой покупки и продажи.