Сотрудничество Moby и GMX: подробный обзор и преимущества для инвесторов

Компания известна своей передовой торговой средой, созданной на основе Synchronized Liquidity Engine (SLE) и модели Dynamic Risk Premium. Данные технологии обеспечивают точное ценообразование в реальном времени, узкие спреды, обильную ликвидность и удобный интерфейс, сопоставимый с интерфейсом Robinhood. Инфраструктура Moby поддерживает различные функции, такие как высокое кредитное плечо, модели повышения эффективности капитала, структурированные продукты, краткосрочные опционы и токенизированные опционные позиции. С момента своего альфа-запуска в Arbitrum Mainnet Moby сгенерировал более 1,1 млрд долларов США в объеме торговли опционами, продемонстрировав свою надежную инфраструктуру и признание рынка.

GMX — это децентрализованная спотовая и бессрочная биржа, работающая на блокчейнах Arbitrum и Avalanche. Она разработана для предоставления трейдерам низких комиссий, глубокой ликвидности, сниженных рисков ликвидации и прозрачного ценообразования. В отличие от традиционных бирж, GMX полагается на ликвидность, предоставляемую пользователями, что позволяет поставщикам ликвидности получать значительную часть комиссий, генерируемых протоколом. GMX создала надежную экосистему с почти 100 интеграциями DeFi, зарекомендовав себя как базовый уровень ликвидности для экосистем DeFi Arbitrum и Avalanche.

Moby и GMX играют ключевую роль в экосистеме DeFi, предлагая инновационные решения для трейдеров и поставщиков ликвидности. Целью партнерства является повышение защиты от риска ликвидации для бессрочных трейдеров. Интеграция позволит трейдерам хеджировать риски ликвидации, тем самым обеспечивая более безопасную торговую среду на GMX. Данный шаг снизит риск внезапных потерь, делая торговую среду более безопасной и предсказуемой.

Также технология SLE и модель Dynamic Risk Premium от Moby улучшат предоставление ликвидности и эффективность капитала GMX, что приведет к лучшему ценообразованию, более узким спредам и более высокому кредитному плечу. Названные результаты являются привлекательными особенностями как для трейдеров, так и для поставщиков ликвидности.

Сотрудничество направлено на содействие более широкому внедрению торговли опционами в экосистеме DeFi и может способствовать к увеличению объемов торговли и большему проникновению на рынок, что принесет пользу обеим компаниям и их заинтересованным сторонам.

Партнерство также позволит разрабатывать новые структурированные продукты и краткосрочные опционы. Инновационные финансовые инструменты привлекают институциональных инвесторов и аудиторию традиционных финансов (TradFi), расширяя базу пользователей и стимулируя рост.