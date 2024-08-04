  1. Главная
  2. Новости
04.08.2024

Simply Wall St выделяет Crexendo как недооцененную

Simply Wall St выделяет Crexendo как недооцененную

Crexendo, поставщик облачных коммуникационных платформ, видеосотрудничества и управляемых ИТ-услуг, была отмечена как недооцененная акция с потенциалом роста

Оценка и эффективность

Crexendo в настоящее время торгуется около своей справедливой стоимости, оцениваемой в 5,9 долл. США за акцию. Расчет внутренней стоимости Simply Wall St предполагает, что акции немного переоценены примерно на 0,50%, что относительно незначительно. Данная ситуация указывает на то, что акции оценены разумно, предлагая потенциальный рост в случае улучшения рыночных условий.

Рост выручки. Crexendo продемонстрировала впечатляющий рост выручки, увеличившись на 31% в прошлом году и на 223% за последние три года. Аналитики прогнозируют продолжение годового темпа роста на уровне 9,6% в течение следующих трех лет, что близко к среднему показателю по отрасли в 11%.

Инвестиционные соображения

 Сильный баланс. Компания может похвастаться прочным балансом с достаточными денежными средствами на протяжении более трех лет на основе текущих свободных денежных потоков. Данная финансовая стабильность поддерживает ее постоянные инвестиции в инициативы по росту.

 Рыночные настроения. Несмотря на недавнюю волатильность цен на акции, обусловленную высокой бетой, позитивный прогноз доходов Crexendo делает ее привлекательным вариантом для инвесторов, ищущих рост в секторе облачных коммуникаций.

 Проблемы прибыльности. Стоит отметить, что, хотя Crexendo показала прибыль за последние двенадцать месяцев, значительная часть данной прибыли поступила от необычных статей. Аналитики предупреждают, что текущий рост может оказаться неустойчивым, предполагая, что базовая прибыльность может быть ниже, чем показывают установленные законом показатели прибыли.

Стратегический прогноз

 Будущий потенциал роста. С ожидаемым ростом прибыли на 94% в течение следующих нескольких лет будущее Crexendo выглядит многообещающим. Ожидаемое увеличение денежного потока должно способствовать повышению стоимости акций, что делает их потенциально прибыльными инвестициями.

 Риски и возможности. Инвесторам следует помнить о рисках, включая низкие дивиденды по сравнению с рынком ИТ и потенциальную волатильность. Однако сильный баланс компании и перспективы роста открывают существенные возможности.

Поделиться
Личные финансыФинансовая грамотностьМировые новости
Мнение экспертов
Рауан Жунусов01.05.2023Инвестиции в криптовалюты: Топ 5 стратегий для казахстанских инвесторовБорис Берг17.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Последние статьи
27.12.2023Казпочта расширяет спектр финансовых продуктов
17.10.2023Президент Казахстана, Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
22.09.2023Главы правительств трех государств посетят Innoprom Qazaqstan
12.09.2023Что представила Apple на презентаций
Новостная лента
Все новости