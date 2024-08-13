3 акции искусственного интеллекта (ИИ), которые стоит купить и держать в долгосрочной перспективе

Для долгосрочных инвесторов, желающих извлечь выгоду из этой эволюции, некоторые акции представляют собой привлекательные возможности. Среди них Amazon (AMZN), Apple (AAPL) и CrowdStrike — каждая из которых имеет уникальную возможность извлечь выгоду из революции ИИ.

1. Amazon (AMZN) - текущая цена акций: $140,39 (по состоянию на август 2024 г.)

Рыночная капитализация: $1,45 трлн

Коэффициент P/E: 60,75

52-недельный диапазон: $101,26–$145,86

Amazon — это не просто крупнейший в мире интернет-ритейлер; технологический гигант. Одна из самых значительных инвестиций Amazon — в ИИ и машинное обучение, которые глубоко интегрированы в ее основные операции. Amazon Web Services (AWS), высокодоходное облачное подразделение компании, находится на переднем крае предложения услуг ИИ и машинного обучения для предприятий всех размеров. Данные сервисы обеспечивают все: от персонализированных рекомендаций на платформах электронной коммерции до передовой аналитики и инструментов автоматизации для предприятий.

Кроме того, инициативы Amazon в области ИИ распространяются на ее логистику и операции цепочки поставок, повышая эффективность и скорость с помощью робототехники и аналитики на основе данных. Компания также является лидером в области технологии распознавания голоса с Alexa, которая использует ИИ для предоставления персонализированной голосовой помощи миллионам пользователей. Поскольку Amazon продолжает внедрять инновации в этих областях, ее позиция лидера в области технологий на основе ИИ, вероятно, укрепится, что сделает AMZN надежной долгосрочной инвестицией.

2. Apple (AAPL) - текущая цена акций: $180,12 (по состоянию на август 2024 г.)

Рыночная капитализация: $2,83 трлн

Коэффициент P/E: 29,64

52-недельный диапазон: $140,67–$198,23

Apple — еще один технологический гигант со значительным потенциалом ИИ. Хотя Apple известна своими аппаратными продуктами, такими как iPhone и Mac, компания потихоньку создает внушительную инфраструктуру ИИ. ИИ обеспечивает работу многих функций, которые делают продукты Apple такими любимыми, например, Siri, интеллектуального персонального помощника, и расширенных возможностей фотосъемки в ее iPhone, которые используют ИИ для улучшения качества изображения.

Приверженность Apple конфиденциальности и безопасности также привела ее к разработке технологий ИИ, которые выполняют расширенную обработку данных на устройстве, а не полагаются на облачные серверы. Такой подход не только повышает производительность, но и соответствует растущей обеспокоенности потребителей по поводу конфиденциальности данных. Кроме того, расширение Apple в сфере здравоохранения с такими устройствами, как Apple Watch, обусловлено способностью ИИ отслеживать и анализировать данные о состоянии здоровья в режиме реального времени, предлагая персонализированные сведения и потенциально спасающие жизни оповещения.

Благодаря своей обширной экосистеме устройств и сервисов Apple имеет все возможности для дальнейшего использования ИИ для улучшения пользовательского опыта, что делает AAPL сильным претендентом на долгосрочный рост в сфере ИИ.

3. CrowdStrike - текущая цена акций: $167,50 (по состоянию на август 2024 г.)

Рыночная капитализация: $40,12 млрд.

Коэффициент P/E: 106,78

52-недельный диапазон: $92,25–$187,69

CrowdStrike, лидер в области кибербезопасности, — еще одна компания, добивающаяся значительных успехов в области ИИ. Платформа Falcon компании — это облачное решение, которое использует ИИ и машинное обучение для обнаружения, предотвращения и реагирования на угрозы кибербезопасности в режиме реального времени. Данная платформа непрерывно анализирует огромные объемы данных с конечных точек по всему миру, используя ИИ для выявления закономерностей и потенциальных угроз до того, как они смогут нанести вред.

По мере того, как киберугрозы становятся все более сложными, ожидается, что спрос на передовые решения по кибербезопасности на основе ИИ будет расти в геометрической прогрессии. Проактивный подход CrowdStrike, включающий в себя поиск угроз и защиту конечных точек, ставит его на передовые позиции в области технологий кибербезопасности. Учитывая растущую важность кибербезопасности в цифровом мире, CrowdStrike имеет все возможности для устойчивого роста, что делает его привлекательной долгосрочной инвестицией в сферу ИИ.