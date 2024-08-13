Amazon: Еще не поздно инвестировать

Благодаря невероятному росту и цене акций, которая взлетела на 9280% за последние 20 лет, этот гигантский технологический бизнес в настоящее время имеет рыночную капитализацию в 1,75 триллиона долларов. Это выше, чем валовой внутренний продукт (ВВП) всех стран, кроме 11. Многие инвесторы, вероятно, задаются вопросом, есть ли еще адекватная доходность в будущем. Слишком ли поздно покупать акции Amazon?

Рост Amazon далек от завершения. Поскольку Amazon заработал колоссальные 604 миллиарда долларов чистых продаж за последние 12 месяцев, вы можете задаться вопросом, насколько большего роста этот бизнес может достичь, если мы посмотрим в будущее. В конце концов, становится все труднее увеличивать доход на и без того огромной базе продаж.

По оценкам аналитиков Уолл-стрит, ожидается, что выручка Amazon увеличится в среднем на 10,8% в год в период с 2023 по 2026 год. Всегда разумно относиться к этим прогнозам с долей скепсиса, но это, без сомнения, обнадеживающий прогноз.

С начала 2024 года по 2 июля, когда акции Amazon достигли пика, акции выросли на 32%. Но с тех пор все по-другому. В настоящее время акции торгуются на 17% ниже своего исторического максимума.

Ситуация для потенциальных инвесторов довольно благоприятная. Акции продаются по коэффициенту цена/продажа 2,9 и представляет собой дисконт к средним пяти- и десятилетним оценочным мультипликаторам.

Помимо потенциала сильного роста выручки, компания Amazon также готова увидеть огромный рост прибыли. Руководство сосредоточилось на сокращении расходов, что пока работает. Компания получила 14,7 млрд долларов операционной прибыли во втором квартале, что на 91% больше, чем в предыдущем году.

По оценкам консенсус-аналитиков, в период с 2023 по 2026 год прибыль на акцию будет расти по годовой ставке в 36,8%. Иными словами, еще не поздно покупать акции. На самом деле, все еще есть потенциал получить адекватную прибыль от владения Amazon.