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21.08.2024

Фондовый рынок сегодня: индексы S&P 500 и Nasdaq растут

Фондовый рынок сегодня: индексы S&P 500 и Nasdaq растут

После публикации протоколов ФРС, которые указали на высокую вероятность снижения процентной ставки в сентябре, индексы выросли

Сегодня на фондовом рынке США наблюдался рост ключевых индексов, включая S&P 500 и Nasdaq, поскольку инвесторы позитивно отреагировали на последние протоколы Федеральной резервной системы. Протоколы июльского заседания Федеральной резервной системы показали, что снижение ставки в сентябре «вероятно», что подогрело оптимизм среди участников рынка.

S&P 500, который является широким показателем фондового рынка США, набрал обороты, поскольку инвесторы интерпретировали позицию ФРС как поддержку дальнейшего экономического роста. Nasdaq, который в значительной степени ориентирован на акции технологических компаний, также вырос, отражая возросшую уверенность в результатах сектора в условиях более низких процентных ставок. S&P 500 (^GSPC) вырос примерно на 0,4%, в то время как технологичный Nasdaq Composite (^IXIC) подскочил еще на 0,6%. Dow Jones Industrial Average (^DJI) вырос примерно на 0,1%.

Инвесторы по-прежнему в значительной степени осторожны в ожидании выступления Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле в пятницу. Ожидания снижения ставки в сентябре высоки, и его комментарии будут внимательно отслеживаться на предмет признаков снижения на 0,5%.

Указание ФРС на то, что снижение ставки не за горами, говорит о том, что центральный банк сосредоточен на поддержании экономического роста на фоне сохраняющихся опасений по поводу инфляции и глобальной экономической неопределенности. Снижение процентных ставок, как правило, делает заимствования более дешевыми, что может стимулировать инвестиции и потребительские расходы — основные движущие силы экономического роста.

Положительная реакция рынка подчеркивает важность, которую инвесторы придают решениям ФРС по денежно-кредитной политике. С возможным снижением ставки ожидается, что секторы, чувствительные к процентным ставкам, такие как технологии и потребительские дискреционные товары, получат наибольшую выгоду.

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