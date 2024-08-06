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06.08.2024

Vanguard считает, что облигации могут превзойти акции в следующем десятилетии

Vanguard считает, что облигации могут превзойти акции в следующем десятилетии

В свете недавних потрясений на фондовом рынке Vanguard подчеркнул, что облигации могут потенциально превзойти акции в течение 10-летнего горизонта

Данный сдвиг в инвестиционной стратегии обусловлен несколькими факторами, которые предполагают, что облигации могут предложить более стабильную и привлекательную доходность по сравнению с акциями.

Текущие рыночные условия. Недавний спад на фондовых рынках вызвал опасения по поводу устойчиво низкой доходности акций. Высокая оценка акций, особенно в США, сеет семена потенциально более низкой доходности в следующем десятилетии.

Привлекательность рынка облигаций. Прогнозы Vanguard предполагают, что совокупные облигации США могут принести годовую доходность от 3,6% до 4,6% в течение следующих 10 лет. Прогноз подкрепляется более высокой начальной доходностью из-за недавних повышений процентных ставок.

Цикл ужесточения политики ФРС, который привел к повышению доходности облигаций, делает ценные бумаги с фиксированным доходом более привлекательными. Модель рынков капитала Vanguard (VCMM) указывает на то, что повышенные процентные ставки, вероятно, останутся на ограничительной территории в течение некоторого времени, обеспечивая благоприятную среду для инвестиций в облигации.

Сравнительный анализ с акциями. Хотя ожидается, что акции США будут приносить доход от 4,1% до 6,1% в год, риск и волатильность, связанные с акциями, значительно выше. Медианная волатильность для акций США составляет около 17% по сравнению с 5,5% для совокупных облигаций США.

Международные акции могут превзойти акции США из-за более благоприятных оценок и более высоких коэффициентов выплаты дивидендов. Однако облигации по-прежнему предлагают более предсказуемый профиль доходности.

Стратегические соображения. Для инвесторов с долгосрочным горизонтом облигации представляют собой более стабильные и предсказуемые инвестиции. Возможность зафиксировать более высокую доходность с помощью долгосрочных облигаций может стать буфером против волатильности рынка и экономических спадов.

Vanguard подчеркивает, что, несмотря на привлекательность краткосрочных ценных бумаг с фиксированным доходом, таких как 3-месячные казначейские векселя, долгосрочные облигации предлагают лучшую предсказуемость и диверсификацию рисков в течение десятилетия.

Подводя итог, анализ Vanguard подчеркивает потенциал облигаций превзойти акции в течение следующих 10 лет, учитывая текущие экономические условия и динамику рынка.

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