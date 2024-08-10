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10.08.2024

Аналитики предсказывают, что 9 подешевевших акций взлетят ввысь

Аналитики предсказывают, что 9 подешевевших акций взлетят ввысь

Девять акций S&P 500, упавшие на 30% или более с максимума 16 июля, готовы подскочить как минимум на 33% в течение следующих 12 месяцев

На сегодняшний день они являются самыми большими прогнозируемыми приростами для акций, упавших так сильно с максимума. Аналитики считают, что средняя акция S&P 500 вырастет всего на 16% в течение следующих 12 месяцев. И это после падения средней акции S&P 500 на 4,8%.

Производитель полупроводников памяти Micron Technology — это упавшие акции S&P 500, на которые аналитики возлагают самые большие надежды. Многие эксперты считают, что акции вырастут почти на 87% в следующем году. И это после почти 32%-ного падения с максимума рынка. У акций есть оптимистичные фундаментальные показатели, подкрепляющие оптимизм. Ожидается, что прибыль компании вырастет на 128% в 2024 году и почти на 700% в 2025 году. Она уже имеет солидный рейтинг EPS IBD 81.

Еще один фаворит — потерпевший крах производитель компьютеров с искусственным интеллектом Super Micro Computer. Акции упали на сокрушительные 44% от максимума S&P 500. Прибыль компании выглядит сильной, вырастая на 56% в 2025 году и на 30% в 2026 году. Акции уже имеют рейтинг EPS 99.

Moderna (MRNA) — биотехнологическая компания, специализирующаяся на технологиях мРНК. Несмотря на то, что акции столкнулись с волатильностью после пандемии, инновационная платформа мРНК компании Moderna поддерживает долгосрочные перспективы, включая вакцины от различных заболеваний.

CrowdStrike Holdings (CRWD) — компания по кибербезопасности, специализирующаяся на защите конечных точек. Является лидером в данной области, её прочные позиции на рынке и растущий спрос на услуги по защите делают её ключевым игроком в процессе восстановления технологий.

Сектором Intel (INTC) являются полупроводники. Компания фокусируется на микропроцессорах и чипах. Intel проводит стратегическую трансформацию, чтобы вернуть себе лидерство в производстве микросхем, потенциальный рост которой связан с достижениями в области искусственного интеллекта и 5G.

Dexcom (DXCM) — компания по производству медицинских приборов, которая специализируется на системах непрерывного мониторинга уровня глюкозы. Компания является ключевым игроком в области лечения диабета, а инновации в устройствах для мониторинга уровня глюкозы, как ожидается, будут способствовать росту на фоне растущего внедрения медицинских технологий.

Lam Research (LRCX) — компания по производству полупроводников. Она в основном сосредоточена на полупроводниковом оборудовании. Специализируясь на производстве оборудования для полупроводников, Lam Research собирается извлечь выгоду из постоянного спроса на чипы и расширения производственных мощностей.

Ford Motor (F) — автомобильная компания, специализирующаяся на электромобилях (ЭМ). Переход Ford на электромобили, а также высокий спрос на такие модели, как F-150 Lightning, позиционируют его как значительный отскок в автомобильном секторе.

Edwards Lifesciences (EW) — компания в секторе медицинских приборов. Основное внимание уделяется терапии клапанов сердца. Лидер в лечении структурных заболеваний сердца, Edwards Lifesciences готова к росту с инновациями в технологиях замены клапанов сердца.

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