5 событий, на которые стоит обратить внимание на сегодня перед открытием фондового рынка

1. Акции Target (TGT) подскочили на 12% на премаркете после того, как ритейлер сообщил о возвращении к более высоким продажам и повысил прогноз прибыли на год. Компания сообщила о более высокой, чем ожидалось, выручке в размере $25,45 млрд за второй финансовый квартал, что на 2,7% больше, чем ожидалось, по сравнению с прошлым годом. Прибыль на акцию (EPS) в размере $2,57 также превзошла консенсус-прогнозы аналитиков, опрошенных Visible Alpha. Компания корректирует уровни своих запасов и сосредотачивается на повышении маржи, что, похоже, приносит свои плоды. Способность Target преодолевать экономические трудности, включая инфляцию и меняющееся поведение потребителей, успокоила инвесторов. Улучшение прогноза предполагает более высокие, чем ожидалось, продажи и более благоприятную среду затрат, что подпитывает оптимизм инвесторов.

2. Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) опубликует протоколы своих заседаний за прошлый месяц, когда чиновники удерживали базовую ставку федеральных фондов на уровне 23-летнего максимума для борьбы с инфляцией. Инвесторы внимательно следят за публикацией протокола Федеральной резервной системы с ее последнего заседания, поскольку, как ожидается, они укрепят вероятность снижения ставки в сентябре. Протоколы дадут представление о взглядах центрального банка на инфляцию, экономический рост и рынок труда, помогая формировать ожидания рынка. Потенциальное снижение ставки может снизить стоимость заимствований, стимулировать экономическую активность и положительно повлиять на фондовые рынки, особенно секторы, чувствительные к процентным ставкам.

3. JD.com падает, поскольку Walmart выходит из доли. Акции JD.com (JD) падают на 7% на премаркете, так как Walmart подтвердил CNBC, что продал свою долю в китайском гиганте электронной коммерции. Bloomberg сообщил, что Walmart привлекла около $3,6 млрд от продажи доли, что знаменует собой завершение восьмилетнего партнерства между ними и произошло после того, как китайская компания на прошлой неделе удивила инвесторов, опубликовав почти удвоение своей квартальной прибыли. Акции Walmart выросли примерно на 1%.

4. Китай начал антисубсидиционное расследование в отношении импорта молочной продукции из Европейского союза. Данный шаг был предпринят на фоне растущей торговой напряженности между Китаем и ЕС, поскольку Китай утверждает, что европейские молочные продукты несправедливо субсидируются, что наносит ущерб местным производителям. Расследование может привести к тарифам или другим торговым барьерам на импорт молочной продукции из ЕС, что повлияет на европейские молочные компании и мировые торговые потоки. Ситуация может обострить торговые споры и повлиять на рынки, чувствительные к международной торговой политике. Во вторник Европейская комиссия (ЕК), правоохранительный орган ЕС, объявила о снижении импортных пошлин на электромобили Tesla (TSLA) с 20,8% до 9%, в то время как конкуренты BYD (BYDDY), материнская компания Volvo Geely (GELYF) и государственная компания SAIC должны будут платить пошлины в размере 17%, 19,3% и 36,3% соответственно.

5. Netflix привлек значительное внимание, поскольку его акции достигли рекордно высокого уровня, что обусловлено высоким спросом на рекламу на его платформе. Недавний набег стримингового гиганта на контент с рекламной поддержкой превзошел ожидания, привлекая все большее число рекламодателей, стремящихся охватить обширную базу пользователей Netflix. Данны успех на рекламном рынке рассматривается как важнейший фактор будущего роста доходов Netflix, поскольку компания диверсифицирует свои источники дохода за пределами подписок. Рынок внимательно следит за тем, как Netflix продолжает извлекать выгоду из этого импульса.