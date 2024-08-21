Motley Fool выделила три перспективные акции малой капитализации

Акции малой капитализации часто выигрывают от более низких процентных ставок, что может снизить стоимость заимствований и стимулировать рост, делая текущие компании более привлекательными для инвестиций.

Почему стоит сосредоточиться на малой капитализации?

Акции малой капитализации обычно имеют рыночную капитализацию от 300 миллионов до 2 миллиардов долларов. Данные компании часто более гибкие и могут демонстрировать быстрый рост, особенно в благоприятных экономических условиях. Когда Федеральная резервная система снижает процентные ставки, она, как правило, снижает стоимость заимствований, что может привести к увеличению инвестиций и возможностям расширения для небольших компаний. Кроме того, более низкие ставки могут сделать эти акции более привлекательными, поскольку инвесторы ищут более высокую доходность в условиях низкой доходности.

Три компании малой капитализации, за которыми стоит следить

1. Magnite (MGNI) — ключевой игрок в индустрии цифровой рекламы, особенно в сфере программной рекламы. Будучи крупнейшей независимой рекламной платформой на стороне продаж, Magnite связывает издателей с рекламодателями с помощью автоматизированных технологий. Компания может выиграть от ожидаемого увеличения расходов на рекламу, поскольку компании стремятся извлечь выгоду из более благоприятной экономической среды после снижения ставок. Кроме того, ожидается, что переход к рекламе на подключенном телевидении (CTV) станет значительным драйвером роста для Magnite, что обеспечит ей хорошую позицию для будущей прибыльности.

2. ACM Research (ACMR) — производитель полупроводникового оборудования, специализирующийся на технологиях влажной очистки. Компания предоставляет критически важные инструменты для производства полупроводников, сектора, который готов к существенному росту из-за растущего мирового спроса на микросхемы. По мере снижения процентных ставок более низкая стоимость капитала может стимулировать инвестиции в производство полупроводников, что напрямую выгодно таким компаниям, как ACM Research. Более того, сосредоточенность ACM на китайском рынке, который агрессивно расширяет свою полупроводниковую промышленность, может предложить значительные возможности для роста.

3. Consolidated Water (CWCO) — поставщик услуг, связанных с водой, в первую очередь сосредоточенный на разработке и эксплуатации установок по опреснению воды. Компания работает в регионах, где пресная вода дефицитна, что делает ее важнейшим игроком в необходимой инфраструктуре. Поскольку изменение климата увеличивает спрос на устойчивые решения в области водоснабжения, Consolidated Water имеет все возможности извлечь выгоду из этой растущей потребности. Более благоприятная среда процентных ставок также может снизить затраты на финансирование новых проектов, что повысит перспективы роста компании.

Почему данные акции?

Названные акции с малой капитализацией привлекательны перед возможным снижением ставок ФРС из-за их потенциала роста и особой динамики рынка, в рамках которой работает каждая компания. Magnite может увидеть увеличение расходов на рекламу, ACM Research может извлечь выгоду из бума полупроводников, а Consolidated Water играет решающую роль в решении глобальных проблем нехватки воды. Более низкие процентные ставки, как правило, стимулируют экономическую активность, что может особенно принести пользу компаниям с малой капитализацией, которые полагаются на внешнее финансирование для расширения.