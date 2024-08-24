Онлайн-кредиты и биометрическая идентификация

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка официально утвердило данные правила, которые применяются как к банкам, так и к микрофинансовым организациям. Новые правила являются частью более широких усилий по повышению безопасности в финансовом секторе и защите потребителей от мошенничества.

Требования к биометрической идентификации

Согласно новым правилам, поставщики онлайн-кредитов теперь обязаны проводить биометрическую идентификацию перед выдачей кредитов. Обычно идентификация включает сканирование лица заемщика, чтобы убедиться, что человек, подающий заявку на кредит, действительно является тем лицом, за которого он себя выдает. Текущая мера значительно снижает риск кражи личных данных и несанкционированных заявок на кредит, делая процесс онлайн-кредитования более безопасным как для кредиторов, так и для потребителей.

Дополнительные нормативные изменения

Помимо биометрической идентификации, получение кредитов в Казахстане все больше регулируется для защиты потребителей. С 1 сентября для физических лиц стало обязательным получение согласия супруга/супруги перед получением кредитов, превышающих 1000 МРП (3 692 000 тенге). Кредиторы обязаны проверять семейное положение заемщиков через Информационную систему актов гражданского состояния (ИС ЗАГС) или получать соответствующие данные из кредитных бюро. Данное положение направлено на предотвращение финансовых решений, которые могут повлиять на финансовую стабильность семьи без взаимного согласия.

Влияние на заемщиков и кредиторов

Нормативные изменения, включая требование биометрической идентификации, призваны защитить потребителей и гарантировать, что кредиты выдаются ответственно. Хотя данные меры могут усложнить процесс подачи заявки на кредит, ожидается, что они сократят случаи мошенничества и несанкционированного заимствования. Для кредиторов внедрение биометрических проверок означает инвестирование в новые технологии и обновление своих систем для соответствия новым правилам.