5 лучших дивидендных акций, которые стоит рассмотреть для покупки в августе

Каждая из данных акций предлагает привлекательную доходность, а также солидную историю выплаты дивидендов, что делает их привлекательным выбором для инвесторов, ориентированных на доход.

1. Hercules Capital (NYSE: HTGC)

Hercules Capital — компания по развитию бизнеса (BDC), которая специализируется на предоставлении венчурного капитала компаниям в сфере технологий, естественных наук и возобновляемых источников энергии. BDC известны своей высокой дивидендной доходностью, и Hercules Capital не является исключением, предлагая дивидендную доходность около 10% по состоянию на август 2023 года. Стабильный доход компании от процентов и комиссионных доходов по кредитам обеспечивает основу для ее надежных дивидендных выплат. Hercules Capital особенно привлекателен для инвесторов, ищущих высокую доходность с выходом на растущие технологические и биологические секторы.

2. Ares Capital (NASDAQ: ARCC)

Ares Capital — еще один BDC, один из крупнейших в отрасли. Ares фокусируется на предоставлении финансирования компаниям среднего бизнеса и имеет диверсифицированный портфель по различным отраслям. С дивидендной доходностью около 9–10% Ares Capital — сильный претендент для тех, кто ищет стабильный доход. Компания имеет солидную историю поддержания дивидендных выплат даже в сложные экономические периоды. Ее дисциплинированный инвестиционный подход и диверсифицированный портфель помогают снизить риски, что делает ее надежной дивидендной акцией.

3. AT&T (NYSE: T)

AT&T — известный телекоммуникационный гигант, который давно является фаворитом среди дивидендных инвесторов. Несмотря на недавние проблемы, включая конкуренцию и высокие затраты, связанные с развертыванием 5G, AT&T продолжает предлагать привлекательную дивидендную доходность около 7%. Компания сосредоточилась на погашении задолженности и оптимизации своей деятельности, что усилило ее способность поддерживать выплаты дивидендов. Для инвесторов, ищущих стабильность и сильный источник дохода, AT&T остается привлекательным вариантом.

4. Verizon Communications (NYSE: VZ)

Verizon — еще один крупный игрок в секторе телекоммуникаций с долгой историей надежных выплат дивидендов. Компания предлагает дивидендную доходность около 7%, что делает ее привлекательным выбором для инвесторов, ориентированных на доход. Стабильный денежный поток Verizon, обусловленный ее обширной беспроводной сетью и клиентской базой, поддерживает ее способность продолжать выплачивать дивиденды. Кроме того, инвестиции Verizon в технологию 5G хорошо позиционируют ее для будущего роста, обеспечивая потенциал как для дохода, так и для прироста капитала.

5. Altria (NYSE: MO)

Altria — ведущая табачная компания, известная своей высокой дивидендной доходностью, которая в настоящее время составляет около 8–9%. Несмотря на трудности, с которыми сталкивается табачная промышленность, Altria сохранила высокие дивидендные выплаты, подкрепленные ее доминирующим положением на рынке США и ее инвестициями в альтернативные продукты, такие как электронные сигареты и каннабис. Постоянная генерация денежных потоков Altria позволяет ей возвращать акционерам значительный капитал через дивиденды, что делает ее привлекательным выбором для инвесторов, стремящихся к высокой доходности.