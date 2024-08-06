Причины роста акций Nvidia, Taiwan Semiconductor Manufacturing, Arm Holdings и других компаний, занимающихся искусственным интеллектом (ИИ)

С начала прошлого года инвесторы оценили потенциал искусственного интеллекта (ИИ), скупая акции компаний, которые лучше всего подходят для получения прибыли. Однако в последние недели некоторые отступили, ища дополнительные доказательства того, что ускоренное внедрение ИИ продолжится.

На данном фоне по состоянию во вторник акции производителя микросхем Nvidia (NASDAQ: NVDA) подскочили на 6,4%, акции литейной компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (NYSE: TSM) поднялись на 5,8%, акции специалиста по полупроводникам и ИИ Broadcom (NASDAQ: AVGO) выросли на 4,5%, а акции разработчика микросхем Arm Holdings (NASDAQ: ARM) выросли на 3,9%.

Текущий рост можно объяснить несколькими ключевыми факторами:

Положительные отчеты о доходах. AMD сообщила о сильных доходах за второй квартал, продемонстрировав высокий спрос на чипы ИИ, что положительно повлияло на настроения инвесторов в секторе полупроводников.

Оптимизм сектора. Инвесторы с оптимизмом смотрят на долгосрочный потенциал роста технологии ИИ, что приводит к увеличению инвестиций в компании, занимающие прочные позиции в данной области. Положительные новости в секторе часто поднимают соответствующие акции из-за их взаимосвязанных ролей в технологиях и производстве.

В дополнение Palantir Technologies (NYSE: PLTR) сообщила о своих финансовых результатах, которые помогли развеять опасения, что внедрение ИИ замедляется. Во втором квартале компания получила доход в размере 678 миллионов долларов, что на 27% больше, чем в предыдущем году, в результате чего скорректированная прибыль на акцию (EPS) составила 0,09 доллара. Для контекста, консенсус-прогнозы аналитиков предполагали доход в размере 652 миллионов долларов и EPS в размере 0,08 доллара, поэтому Palantir превзошла ожидания по обоим показателям.

Palantir также повысила свой прогноз, дав инвесторам уверенность в том, что у ИИ еще есть возможности для роста. Теперь руководство ожидает годовой доход в размере $2,75 млрд в середине своего прогноза, что представляет собой рост на 23%. Компания сослалась на сильные показатели своего коммерческого бизнеса в США, поскольку доход в размере $159 млн вырос на 55% в годовом исчислении. Теперь Palantir ожидает, что сегмент вырастет по меньшей мере на 47% за год, что выше предыдущего прогноза в размере 45%, выпущенного всего три месяца назад.