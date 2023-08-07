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07.08.2023

Доллар по отношению к тенге растет

Доллар по отношению к тенге растет

Согласно информации от 7 августа, курс доллара к тенге на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составил 445,52 тенге к 11:00.

В соответствии с данными от 7 августа, на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара в 11:00 составил 445,52 тенге. По информации от kurs.kz, в обменных пунктах столицы был зафиксирован максимальный курс продажи доллара в 450 тенге, в то время как в Алматы этот курс составил 447,5 тенге к 11:15. Официальный (рыночный) курс Национального банка на тот день равнялся 445,29 тенге за 1 доллар. На следующий день официальный курс тенге к доллару устанавливался на основе итогов торгов на Казахстанской фондовой бирже.

 

Фото; Zakon.kz

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