Доллар по отношению к тенге растет

В соответствии с данными от 7 августа, на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара в 11:00 составил 445,52 тенге. По информации от kurs.kz, в обменных пунктах столицы был зафиксирован максимальный курс продажи доллара в 450 тенге, в то время как в Алматы этот курс составил 447,5 тенге к 11:15. Официальный (рыночный) курс Национального банка на тот день равнялся 445,29 тенге за 1 доллар. На следующий день официальный курс тенге к доллару устанавливался на основе итогов торгов на Казахстанской фондовой бирже.

Фото; Zakon.kz