  1. Главная
  2. Новости
03.08.2023

Рейтинговое агентство Fitch снизило кредитный рейтинг США

Рейтинговое агентство Fitch снизило кредитный рейтинг США

Fitch снизило рейтинг США с ААА до АА+ из-за роста долговой нагрузки и ухудшения управления. Это второй случай снижения рейтинга в истории страны. Белый дом и министр финансов не согласны.

Пониженный рейтинг, тем не менее, остается на инвестиционном уровне, однако снижение может в долгосрочной перспективе привести к повышению стоимости заимствований для правительства США.

 

Это уже второй случай понижения кредитного рейтинга в истории Соединенных Штатов. В 2011 году рейтинговое агентство Standard & Poor's лишило США статуса ААА после длительного противостояния вокруг повышения потолка государственного долга. Согласно оценкам Счетной палаты США, это противостояние увеличило стоимость заимствований для министерства финансов США на 1,3 миллиарда долларов в том году.

 

Решение Fitch вызвало критику со стороны Белого дома, а министр финансов США Джанет Йеллен выразила несогласие с понижением рейтинга, считая его произвольным и основанным на устаревших данных. Йеллен подчеркнула, что экономика США быстро восстановилась после спада, вызванного пандемией, уровень безработицы является минимальным за почти полвека, а темпы роста во втором квартале составили почти 2,5 процента в годовом исчислении.

Фото; Reuters

Поделиться
ВВПДоллар
Мнение экспертов
Рауан Жунусов01.05.2023Инвестиции в криптовалюты: Топ 5 стратегий для казахстанских инвесторовБорис Берг17.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Последние статьи
Сегодня, в 10:56Кто такой новый кандидат в президенты США Вивек Рамасвами
14.08.2023Потеря США рейтинга AAA — напоминание о «смене режима» государственного долга
07.08.2023Вместо Китая, Мексика стала главным торговым партнером США
04.08.2023Самые выгодные банковские карты Казахстана
Новостная лента
Все новости