Рейтинговое агентство Fitch снизило кредитный рейтинг США

Пониженный рейтинг, тем не менее, остается на инвестиционном уровне, однако снижение может в долгосрочной перспективе привести к повышению стоимости заимствований для правительства США.

Это уже второй случай понижения кредитного рейтинга в истории Соединенных Штатов. В 2011 году рейтинговое агентство Standard & Poor's лишило США статуса ААА после длительного противостояния вокруг повышения потолка государственного долга. Согласно оценкам Счетной палаты США, это противостояние увеличило стоимость заимствований для министерства финансов США на 1,3 миллиарда долларов в том году.

Решение Fitch вызвало критику со стороны Белого дома, а министр финансов США Джанет Йеллен выразила несогласие с понижением рейтинга, считая его произвольным и основанным на устаревших данных. Йеллен подчеркнула, что экономика США быстро восстановилась после спада, вызванного пандемией, уровень безработицы является минимальным за почти полвека, а темпы роста во втором квартале составили почти 2,5 процента в годовом исчислении.

Фото; Reuters