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03.08.2024

Разрыв между Russell 2000 и Nasdaq Composite приближается к самому большому с 2001 года

Разрыв между Russell 2000 и Nasdaq Composite приближается к самому большому с 2001 года

В июле 2024 года разрыв в показателях между индексом Russell 2000 с малой капитализацией и Nasdaq Composite достиг самого большого значения с февраля 2001 года

По данным Dow Jones Market Data, Russell 2000 в этом месяце опередил технологичный Nasdaq Composite на 12,7 процентных пункта. Текущая тенденция подчеркивает значительную ротацию рынка от акций технологических компаний с большой капитализацией к акциям компаний с малой капитализацией, вызванную различными экономическими факторами.

Инфляция и процентные ставки: более низкие, чем ожидалось, данные по инфляции и растущие ожидания снижения процентных ставок Федеральной резервной системой укрепили акции компаний с малой капитализацией. Инструмент FedWatch указывает на полную 100% вероятность снижения ставки в сентябре, что ознаменовало первое снижение стоимости заимствований с 2020 года. Данное событие заставило инвесторов переключиться с акций технологических компаний с большой капитализацией на акции компаний с малой капитализацией, которые более чувствительны к изменениям процентных ставок.

Доходы крупных технологических компаний: разочаровывающие отчеты о доходах крупных технологических компаний, таких как Tesla и Alphabet, вызвали опасения по поводу переоценки в технологическом секторе. Данная ситуация сдвинула в сторону акций компаний с малой капитализацией, которые, как считается, имеют больший потенциал роста в текущем экономическом климате.

Политический климат. Вероятность того, что правительство будет контролироваться республиканцами в предстоящем предвыборном году, рассматривается как благоприятная для малого бизнеса из-за ожидаемых более низких налогов и смягчения регулирования, что еще больше поддержит ралли акций компаний с малой капитализацией.

Показатели эффективности

 Результаты Russell 2000 показали значительный рост, при этом iShares Russell 2000 ETF (IWM) вырос на 1,9%. Данный рост привел к совокупному росту более чем на 9% за последние пять сессий – к лучшему пятидневному результату индекса с июня 2020 года.

Напротив, Nasdaq Composite столкнулся с падением, что подчеркивает продолжающуюся ротацию рыночных тенденций и предпочтений инвесторов.

Последствия для инвесторов:

Диверсификация портфеля. Аналитики JPMorgan рекомендуют выделять 5–10% портфелей акциям с малой капитализацией, чтобы воспользоваться их потенциалом для более высокой доходности и диверсифицировать риски, связанные с акциями технологических компаний с большой капитализацией.

Долгосрочные перспективы. Текущая динамика рынка предполагает, что Russell 2000 может продолжать показывать хорошие результаты, особенно если экономические условия останутся благоприятными, а процентные ставки снизятся. Данный поворот в сторону акций с малой капитализацией может обеспечить столь необходимую широту и силу более широкому рынку.

Инвестиционные стратегии. Инвесторам рекомендуется рассмотреть преимущества акций стоимости с малой капитализацией, которые могут предложить лучшую доходность в краткосрочной перспективе из-за их текущей недооценки по сравнению с акциями роста с большой капитализацией.

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