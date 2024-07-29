Среднегодовой инвестиционный прогноз BlackRock

Они определяют ИИ как существенный драйвер роста, особенно в акциях США. Способность ИИ повышать производительность и инновации в различных секторах позиционирует его как критически важный компонент будущих инвестиционных стратегий. BlackRock наметила пять потенциальных сценариев для краткосрочной (6–12 месяцев) перспективы, сосредоточившись на различных экономических условиях и их влиянии на доходность инвестиций.

Концентрированный ИИ. Рост, обусловленный ИИ, стимулирует экономику, но недостаточен для противодействия другим структурным тормозам. Инфляция остается проблемой, сохраняя высокие ставки. Продолжающиеся высокие показатели акций, связанных с ИИ, но более широкие экономические проблемы могут ограничить общий рост рынка.

Высокие ставки, жесткая посадка. Постоянная инфляция препятствует снижению ставок, а высокий спрос может спровоцировать дальнейшее повышение ставок, что приведет к резкому замедлению экономики. Есть вероятность негативного влияния на стоимость акций, особенно для акций быстрорастущих технологических компаний и ИИ, поскольку стоимость заимствований растет, а экономическая активность замедляется.

Сдержанный рост, упрямая инфляция: экономический рост замедляется, но инфляция остается выше целевого показателя, что требует длительного сохранения высоких процентных ставок. Может иметь влияние на скромную доходность акций с особым давлением на сектора, чувствительные к процентным ставкам.

Общий рост производительности. Широкое внедрение ИИ и капитальных затрат приводит к значительному повышению производительности. Инфляция контролируется, что позволяет снижать ставки. Оно может повлечь за собой высокие показатели во всех секторах, особенно тех, которые инвестируют в ИИ и технологии, с широкомасштабным экономическим ростом.

Спасенная жесткая посадка. Первоначальное повышение ставок приводит к серьезному экономическому спаду, но последующее глубокое снижение ставок стабилизирует экономику. В итоге: изначально нестабильные рынки, за которыми следует восстановление, поскольку более низкие ставки поддерживают рост.

Акции США. BlackRock сохраняет избыточную позицию по акциям США, особенно связанным с ИИ, из-за их потенциала высокой доходности в большинстве сценариев. Они считают, что внедрение ИИ продолжит стимулировать значительный рост корпоративных доходов и стоимости акций.

Японские акции. BlackRock высоко уверена в японских акциях, что обусловлено умеренной инфляцией, дружественными акционерам корпоративными реформами и осторожной нормализацией денежно-кредитной политики Банком Японии. Они ожидают, что данные факторы поддержат высокие показатели на японских рынках.

Частные рынки, особенно частный кредит, рассматриваются как привлекательные инвестиционные возможности. Поскольку традиционные банки отказываются от некоторых видов кредитования, частный кредит предлагает привлекательную доходность по сравнению с государственным кредитным риском. Ожидается, что инфраструктура, энергетические системы и инвестиции в технологии на частных рынках сыграют решающую роль в инвестиционном буме.

BlackRock подчеркивает необходимость динамичного и адаптивного стратегического распределения активов. Их структура сценариев помогает обосновать их взгляды на тактическом горизонте, но они готовы быстро корректировать, если другой сценарий становится более вероятным. Они выступают за смешивание различных источников дохода на государственных и частных рынках, чтобы снизить риски и извлечь выгоду из появляющихся возможностей.