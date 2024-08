Акции растут, так как CPI «проверяет коробку» на сокращения Fed

CPI показал увеличение по сравнению с прошлым годом на 2,9%, что немного ниже 3%, прогнозированных экономистами. Данная ситуация усилила убеждение рынка в том, что инфляция смягчает, что повышает вероятность того, что ФРС снизит ставки для стимуляции экономики.

S & P 500 расширил свои успехи, отметив пятидневную серию побед, возглавляемую сильными выступлениями в финансовых, энергетических и технических секторах. В настоящее время инвесторы внимательно следят за дальнейшими экономическими данными, особенно отчетами о рынке труда, которые будут влиять на решение ФРС по снижению ставок на 25 или 50 базисных пунктов в следующем месяце.

В дополнение к перспективам снижения ставок, более широкие экономические перспективы предполагают, что экономика США охлаждает устойчивыми темпами, при этом инфляция медленно ослабляет. Данная среда обеспечила более благоприятный фон для акций, несмотря на недавнюю волатильность рынка.

Индекс потребительской цены усилил тенденцию дезинфлюции и принес некоторую степень облегчения на рынки, которые все еще шатались после распада на прошлой неделе. В сочетании с размягчающим рынком труда ФРС, как ожидается, начнет снижать ставки в следующем месяце, в то время как размер сокращения, вероятно, будет определяться входящими данными.

«Возможно, это не было так круто, как вчерашний ИПП, но сегодняшний ожидаемый АСПИП, вероятно, не будет раскачивать лодку»,-сказал Крис Ларкин в E*Trade от Morgan Stanley. «Теперь основной вопрос заключается в том, сократит ли ФРС ставки на 25 или 50 базисных пунктов в следующем месяце. Если большая часть данных в течение следующих пяти недель указывает на замедленную экономику, ФРС может сократиться более агрессивно».

Президент Федерального банка Чикаго Остан Гулсби сказал, что он становится все более обеспокоенным рынком труда, чем инфляцией.

S & P 500 парил около 5455. Мегакапы были смешаны, с Nvidia Corp. Up и Alphabet Inc. «Уолл -стрит» - The Vix - продолжал исчезать, падая примерно до 16. Такой показатель стал после беспрецедентного всплеска, который взял датчик выше 65 на прошлой неделе.

Казначейство 10-летняя доходность мало изменилась на 3,84%. Трейдеры обмена ценят в 32 базисных пунктах смягчения ФРС в сентябре.