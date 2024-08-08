Новости фондового рынка до сегодняшнего дня: акции растут, S&P 500 и Nasdaq возвращаются в лидеры.

S&P 500 и Nasdaq Composite возглавили восстановление, в первую очередь за счет роста акций технологических компаний.

Важные факторы ралли

Возрождение акций технологических компаний. Такие технологические гиганты, как Nvidia, Amazon и Alphabet, продемонстрировали значительный рост. Nvidia восстановилась на 6,8% после резкого спада, вызванного оптимизмом инвесторов в технологическом секторе. Объявление Amazon об инвестициях в размере 100 миллионов долларов в центр инноваций в области ИИ еще больше повысило показатели акций технологических компаний.

Положительные отчеты о доходах. Такие компании, как AMD и Palantir Technologies, сообщили о сильных квартальных доходах, продемонстрировав устойчивый спрос на продукты ИИ и технологии. Выручка Palantir во втором квартале достигла $678 млн, что на 27% больше, чем в предыдущем году, превзойдя ожидания аналитиков.

Настроения рынка. Уверенность инвесторов в долгосрочном потенциале ИИ и технологий привела к росту покупательской активности. Положительные события в технологическом секторе часто имеют волновой эффект, поднимая соответствующие акции из-за их взаимосвязанных ролей в более широкой экосистеме технологий и производства.

Влияние на более широкий рынок. Nasdaq Composite вырос на 2,2%, а S&P 500 вырос на 1,3%. Однако Dow Jones Industrial Average отстал, упав на 0,8% из-за снижения акций розничных компаний, таких как Home Depot и Walmart.

Подводя итог, можно сказать, что ралли фондового рынка было обусловлено возрождением технологических акций, позитивными отчетами о доходах и сильными настроениями инвесторов в технологическом секторе.