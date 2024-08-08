  1. Главная
  2. Новости
08.08.2024

Новости фондового рынка до сегодняшнего дня: акции растут, S&P 500 и Nasdaq возвращаются в лидеры.

Новости фондового рынка до сегодняшнего дня: акции растут, S&P 500 и Nasdaq возвращаются в лидеры.

Во вторник фондовый рынок пережил заметный рост, завершив трехдневную полосу неудач

S&P 500 и Nasdaq Composite возглавили восстановление, в первую очередь за счет роста акций технологических компаний. 

Важные факторы ралли

Возрождение акций технологических компаний. Такие технологические гиганты, как Nvidia, Amazon и Alphabet, продемонстрировали значительный рост. Nvidia восстановилась на 6,8% после резкого спада, вызванного оптимизмом инвесторов в технологическом секторе. Объявление Amazon об инвестициях в размере 100 миллионов долларов в центр инноваций в области ИИ еще больше повысило показатели акций технологических компаний.

Положительные отчеты о доходах. Такие компании, как AMD и Palantir Technologies, сообщили о сильных квартальных доходах, продемонстрировав устойчивый спрос на продукты ИИ и технологии. Выручка Palantir во втором квартале достигла $678 млн, что на 27% больше, чем в предыдущем году, превзойдя ожидания аналитиков.

Настроения рынка. Уверенность инвесторов в долгосрочном потенциале ИИ и технологий привела к росту покупательской активности. Положительные события в технологическом секторе часто имеют волновой эффект, поднимая соответствующие акции из-за их взаимосвязанных ролей в более широкой экосистеме технологий и производства.

Влияние на более широкий рынок. Nasdaq Composite вырос на 2,2%, а S&P 500 вырос на 1,3%. Однако Dow Jones Industrial Average отстал, упав на 0,8% из-за снижения акций розничных компаний, таких как Home Depot и Walmart.

Подводя итог, можно сказать, что ралли фондового рынка было обусловлено возрождением технологических акций, позитивными отчетами о доходах и сильными настроениями инвесторов в технологическом секторе. 

Поделиться
Финансовая грамотностьМировые новости
Мнение экспертов
Рауан Жунусов01.05.2023Инвестиции в криптовалюты: Топ 5 стратегий для казахстанских инвесторовБорис Берг17.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Последние статьи
27.12.2023Казпочта расширяет спектр финансовых продуктов
17.10.2023Президент Казахстана, Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
22.09.2023Главы правительств трех государств посетят Innoprom Qazaqstan
12.09.2023Что представила Apple на презентаций
Новостная лента
Все новости