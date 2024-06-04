Как власти Китая борются с кризисом недвижимости и как это отразится на инфляции в Казахстане

Китай сталкивается с серьезным кризисом на рынке недвижимости, и правительство предпринимает активные шаги для его разрешения. Эти меры могут иметь значительное влияние не только на внутреннюю экономику, но и на международные рынки, включая Казахстан. В этой статье мы рассмотрим действия китайских властей и их возможные последствия для инфляции в Казахстане.

Меры китайского правительства

Согласно данным Национального бюро статистики КНР, правительство выделило 41 млрд долларов на финансирование кредитов государственных компаний с целью покупки непроданной недвижимости. Это примерно 8 миллиардов квадратных футов пустующих многоэтажек. После объявления этого плана акции китайских девелоперов показали сильный рост.

Ранее власти принимали ряд радикальных мер по сдерживанию падения цен на жилье. Среди них рекордное снижение ипотечной ставки Банком Китая и льготное кредитование банков второго уровня для увеличения объемов выдачи кредитов населению. Также были введены программы по переходу населения из старой в новую квартиру.

По данным китайского экономического новостного агентства Caixin, местные власти опробовали более 300 мер по увеличению продаж и поддержке компаний, занимающихся недвижимостью. Однако значительных результатов ни одна из этих мер не принесла.

Компании-"зомби" и международные последствия

Международный валютный фонд отмечает присутствие большого количества компаний-"зомби" в секторе девелопмента. Эти компании откладывают объявление дефолта по своим долгам благодаря особенностям регулирования в Китае. Например, гонконгский суд только в начале 2024 года вынес решение о ликвидации крупнейшего застройщика Evergrande, дефолт по облигациям которого произошел еще в конце 2021 года.

Крупные инвесторы и экономисты имеют пессимистичный взгляд на экономику и рынок акций Китая в ближайшие пару лет. Более 40% опрошенных участников конференции Goldman Sachs в Гонконге оценивают инвестиции в Китай как "бесперспективные" сообщает Financial Times.

Влияние на Казахстан

Падение экономического спроса в Китае может привести к снижению спроса на нефть, так как Китай является одним из крупнейших импортеров этого ресурса. Падение акций китайских компаний и дефолт по корпоративным облигациям принесут большие убытки американским кредиторам.

Эксперты AERC отмечают, что кризис может привести к сокращению инвестиций Китая в Казахстан и сворачиванию некоторых совместных проектов. Это, в свою очередь, может оказывать давление на инфляцию в Казахстане, поскольку сокращение инвестиций может замедлить экономический рост страны.

Кризис недвижимости в Китае и меры, предпринимаемые для его разрешения, имеют далеко идущие последствия. Для Казахстана это может означать снижение инвестиций и рост инфляции. Важно следить за развитием событий и предпринимать меры для минимизации негативных последствий.

Источники:

Фото/Изображение - OpenAI, ChatGpt https://openai.com/

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