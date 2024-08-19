Узбекистан и Афганистан: контракт по увеличению взаимного товарооборота

Обе страны намерены увеличить объем торговли до 1 млрд долларов США к концу этого года, а в ближайшие годы поставить амбициозную цель достичь 3 млрд долларов США. Данная инициатива продемонстрировала желания стран к углублению двустороннего экономического сотрудничества, которое считается критически важным для экономической стабильности и развития обеих стран.

Между тем, объем товарооборота между Узбекистаном и Афганистаном за январь-июнь 2024 года составил 461,4 млн долларов США. Текущий показатель увеличился на 24,1 процента в годовом исчислении.

План по увеличению торговли является частью более широких усилий по увеличению экономической интеграции и улучшению связей в регионе. Узбекистан активно работает над тем, чтобы позиционировать себя как ключевого игрока в Центральной Азии, используя свое стратегическое положение для содействия торговым маршрутам, соединяющим Южную Азию, включая Афганистан, с более широким регионом.

Ключевые секторы, которые, как ожидается, будут способствовать росту торговли, включают сельское хозяйство, энергетику, строительные материалы и текстиль. Экспорт Узбекистана в Афганистан в основном состоит из продуктов питания, электроэнергии и промышленных товаров, в то время как Афганистан является рынком для узбекских товаров и услуг, способствуя усилиям по экономической диверсификации в обеих странах.

Расширенные торговые отношения также связаны с более широкими усилиями по региональной стабильности, поскольку обе страны признают важность экономического сотрудничества в содействии миру и развитию в Афганистане.