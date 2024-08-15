ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть

Текущее решение было принято из-за слабых экономических данных, особенно из Китая, и неопределенности в отношении перехода мира на более чистые виды топлива.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в понедельник снизила свой прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году, сославшись на более слабые, чем ожидалось, данные за первую половину года и более мягкие ожидания в отношении Китая. Она также снизила свои ожидания на следующий год.

В своем ежемесячном отчете ОПЕК заявила, что мировой спрос на нефть вырастет на 2,11 млн баррелей в сутки (б/с) в 2024 году, что ниже ожидаемого в прошлом месяце роста на 2,25 млн баррелей в сутки.

Данное снижение стало первым снижением прогноза ОПЕК на 2024 год с момента его первого выпуска в июле 2023 года. Между прогнозистами наблюдается более широкий, чем обычно, раскол в оценке силы роста спроса на нефть в 2024 году из-за разногласий по поводу Китая и, в более широком смысле, темпов перехода мира на более чистые виды топлива.

Снижение по-прежнему оставляет ОПЕК на вершине отраслевых оценок. Нефть была стабильной после публикации отчета, торгуясь выше 80 долларов за баррель.

ОПЕК также снизила оценку роста спроса на следующий год до 1,78 млн баррелей в сутки с 1,85 млн баррелей в сутки, ожидавшихся ранее.

ОПЕК+, объединяющая ОПЕК и союзников, таких как Россия и Саудовская Аравия, осуществила ряд сокращений добычи с конца 2022 года для поддержки рынка. 2 июня группа договорилась продлить последнее сокращение на 2,2 млн баррелей в сутки до конца сентября и постепенно отменять его с октября.

Пересмотр в сторону понижения прогноза мирового спроса на нефть ОПЕК может иметь существенные последствия для нефтяной промышленности Казахстана. Казахстан, сильно зависящий от экспорта нефти, может столкнуться с сокращением спроса и потенциально более низкими ценами на нефть. Также ситуация может повлиять на экспортные доходы страны и общую экономическую стабильность, особенно если мировой спрос на нефть не восстановится, как ожидалось. Кроме того, более широкий сдвиг в сторону более чистых источников энергии может заставить Казахстан ускорить собственные усилия по диверсификации энергетики для смягчения долгосрочных рисков.