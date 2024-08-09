Уолл-стрит видит конец сокращения баланса ФРС в текущем году

Многие на Уолл-стрит согласны, что резкое прекращение количественного ужесточения, или QT, маловероятно, поскольку политики сигнализируют о том, что сокращение казначейских активов завершится к концу года. Но последние данные, указывающие на замедление экономики, а также риск давления ликвидности — уже очевидный в финансовой системе — ставят эту перспективу под сомнение.

Растущие признаки того, что экономический рост замедляется быстрее, чем ожидалось всего несколько недель назад, вызвали массовый рост мировых облигаций в понедельник, поскольку трейдеры делали ставку на то, что ФРС и другие центральные банки станут более агрессивными в снижении ставок.

Глобальная переоценка была настолько резкой, что в какой-то момент процентные свопы подразумевали 60%-ную вероятность экстренного снижения ставки ФРС на следующей неделе — задолго до ее следующего запланированного заседания в сентябре. Текущие цены предполагают около 38 базисных пунктов сокращений в сентябре.

Также есть опасения по поводу ликвидности в финансовой системе и того, насколько еще может сократиться портфель активов ФРС в размере 7,2 триллиона долларов, прежде чем начнут появляться тревожные трещины — похожие на те, что наблюдались пять лет назад перед острым дефицитом финансирования.

Хотя резервы в настоящее время составляют 3,37 триллиона долларов — самый высокий уровень почти за два месяца — обычно считаются избыточными, если ФРС позволит сумме сократиться слишком сильно, это рискует спровоцировать волатильность на рынках финансирования овернайт, подобную той, что наблюдалась в сентябре 2019 года. ФРС, которая сворачивает свой баланс с июня 2022 года, недавно замедлила темпы, чтобы ослабить потенциальную нагрузку на ставки денежного рынка.

Между тем остатки на обратных позициях ФРС овернайт РЕПО или RRP, считающиеся мерой избыточной ликвидности в финансовой системе, до четверга падали в каждой сессии данного месяца до 287 миллиардов долларов, самого низкого уровня за более чем три года. В четверг они выросли до 303 миллиардов долларов.