Примечание

Максимальная сумма займа: - не более 5 000 000 тенге; - для клиентов (заемщиков) в возрасте от 21 года до 23 лет — не более 1 000 000 тенге. Срок займа: - от 12 до 60 месяцев (включительно) - по Заемщикам в возрасте от 25 лет; - от 12 до 36 месяцев (включительно) - по Заемщикам в возрасте от 21 года до 24 лет (включительно).