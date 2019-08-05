Алматы
Беззалоговый
«Беззалоговый» — кредит на потребительские цели или рефинансирование кредита, полученного в других банках второго уровня без залога и подтверждения цели кредита. Два варианта предоставления: с комиссиями/ без комиссий.
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Беззалоговый

«Беззалоговый» — кредит на потребительские цели или рефинансирование кредита, полученного в других банках второго уровня без залога и подтверждения цели кредита. Два варианта предоставления: с комиссиями/ без комиссий.

УсловияТребования и документыВыдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
Номинальная 14.99%Эффективная 27.08%
Сумма
до 5 000 000 ₸
Срок
от 12 мес.до 60 мес.
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
  • Без залога и поручительства
Комиссия за организацию
Да
6% от суммы кредита + 5 000 тенге;
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Примечание
Максимальная сумма займа: - не более 5 000 000 тенге; - для клиентов (заемщиков) в возрасте от 21 года до 23 лет — не более 1 000 000 тенге. Срок займа: - от 12 до 60 месяцев (включительно) - по Заемщикам в возрасте от 25 лет; - от 12 до 36 месяцев (включительно) - по Заемщикам в возрасте от 21 года до 24 лет (включительно).
Возрастное ограничение
от 21до 63
от 21 года, до достижения пенсионного возраста установленного законодательством РК (59/63)
Регистрация
  • Постоянная
Документы
  • Удостоверение личности
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
Не требуется
Общий стаж работы
6 мес.
Свыше 6 месяцев
Время рассмотрения заявки
3 дн.
Срок истечения заявки
7 дн.
Оформление
  • В офисе
Способ оплаты
  • Кассы
  • Банкоматы
Терминалы банка;
Ставка
С комиссиями
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 14.99%

Эффективная — 27.08%
Сумма
до 5 000 000 ₸
Срок
от 12 мес.до 60 мес.
Без комиссий
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 33%

Эффективная — 35.8%
Сумма
до 5 000 000 ₸
Срок
от 12 мес.до 60 мес.
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Отделения, банкоматы и POS-терминалы