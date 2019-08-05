«Беззалоговый» — кредит на потребительские цели или рефинансирование кредита, полученного в других банках второго уровня без залога и подтверждения цели кредита. Два варианта предоставления: с комиссиями/ без комиссий.
«Беззалоговый» — кредит на потребительские цели или рефинансирование кредита, полученного в других банках второго уровня без залога и подтверждения цели кредита. Два варианта предоставления: с комиссиями/ без комиссий.
Максимальная сумма займа:
- не более 5 000 000 тенге;
- для клиентов (заемщиков) в возрасте от 21 года до 23 лет — не более 1 000 000 тенге.
Срок займа:
- от 12 до 60 месяцев (включительно) - по Заемщикам в возрасте от 25 лет;
- от 12 до 36 месяцев (включительно) - по Заемщикам в возрасте от 21 года до 24 лет (включительно).
Возрастное ограничение
от 21до 63
от 21 года, до достижения пенсионного возраста установленного законодательством РК (59/63)