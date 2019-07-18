Алматы
Экспресс кредит
Два варианта предоставления кредита: с комиссиями/ без комиссий.
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Экспресс кредит

Два варианта предоставления кредита: с комиссиями/ без комиссий.

УсловияТребования и документыВыдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
Номинальная 7%Эффективная 7.3%
Сумма
от 100 000 ₸до 7 000 000 ₸
Срок
до 5 лет
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
  • Без залога и поручительства
Комиссия за организацию
Да
Комиссия за организацию займа: от 2,25% от суммы займа
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Примечание
Вариант с комиссиями
Возрастное ограничение
от 21до 63
от 21 года до 58/63 лет
Регистрация
Не требуется
Гражданство РК
Документы
  • Удостоверение личности
- Анкета заемщика (Заявление на получение займа). - Банк вправе запросить дополнительный пакет документов.
Доход
Не требуется
Стаж на последнем месте работы
Не требуется
Общий стаж работы
6 мес.
Общий стаж работы заемщика – не менее 6 месяцев
Время рассмотрения заявки
14 дн.
Срок истечения заявки
21 дн.
Оформление
  • Онлайн
  • В офисе
Способ оплаты
  • Кассы
Терминалы
Ставка
С комиссиями
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 7%

Эффективная — 7.3%
Сумма
от 100 000 ₸до 7 000 000 ₸
Срок
до 5 лет
Без комиссий
Валюта
Тенге
Ставка
Номинальная — 21.99%

Эффективная — 24.4%
Сумма
от 100 000 ₸до 7 000 000 ₸
Срок
до 5 лет
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