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Кредиты
Кредит наличными
от 20 000 ₸ до 1 000 000 ₸
сумма кредита
Тенге
валюта
от 1 мес. до 48 мес.
срок кредитования
не требуется
страхование
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О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Сумма
от 20 000 ₸ до 1 000 000 ₸
В каждом конкретном случае сумма кредита определяется индивидуально и зависит от качества кредитной истории и платежеспособности.
Срок
от 1 мес. до 48 мес.
Кредит Наличными в Kaspi возможно оформить на 1 месяц, 2 месяца, и от 3 до 48 месяцев (шаг 3 месяца).
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
Не требуется
Комиссия за организацию
Нет
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
АО Kaspi Bank
О компании
kaspi.kz
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