Валюта счета Тенге

Сумма от 20 000 ₸ до 1 000 000 ₸ В каждом конкретном случае сумма кредита определяется индивидуально и зависит от качества кредитной истории и платежеспособности.

Срок от 1 мес. до 48 мес. Кредит Наличными в Kaspi возможно оформить на 1 месяц, 2 месяца, и от 3 до 48 месяцев (шаг 3 месяца).

Страхование Не требуется

Залог и поручительство Не требуется

Комиссия за организацию Нет

Комиссия за рассмотрение Нет

Запрет на досрочное погашение Нет