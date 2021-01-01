- Валюта счета
- Тенге
- Ставка
- номинальная — 22% эффективная — 24.3%
- Сумма
- от 10 000 ₸ до 2 000 000 ₸
- Срок
- от 6 мес. до 60 мес.
- Страхование
- Не требуется
- Залог и поручительство
- Не требуется
- Комиссия за организацию
- Дакомиссия за оформление от 2,9%
- Комиссия за рассмотрение
- Нет
- Запрет на досрочное погашение
- Нет
- Штраф за досрочное погашение
- Нет
- Примечание
- Ставка вознаграждения: годовая ставка от 22% до 42% (ГЭСВ от 24,3% до 51%);
Онлайн-кредит подразумевает частичное (предварительное) одобрение кредита по данным заполненной на кредит заявки. Для получения кредита вам будет необходимо подойти в банковский офис.