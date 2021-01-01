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Кредит наличными онлайн

от 10 000 ₸  до 2 000 000 ₸
сумма кредита
22%
номинальная ставка
Тенге
валюта
от 6 мес.  до 60 мес.
срок кредитования
24.3%
эффективная ставка
не требуется
страхование
Для физических лиц
Для пенсионеров
Предварительный расчёт
Расчет предварительный. Чтобы узнать точную ставку, подайте заявку на кредит.
ДБ АО Банк Хоум Кредит
О компании
homecredit.kz
+7 727 244 54 77
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О кредите
Условия
Требования и документы
Выдача и погашение
Валюта счета
Тенге
Ставка
номинальная — 22%  эффективная — 24.3%
Сумма
от 10 000 ₸  до 2 000 000 ₸
Срок
от 6 мес.  до 60 мес.
Страхование
Не требуется
Залог и поручительство
Не требуется
Комиссия за организацию
Дакомиссия за оформление от 2,9%
Комиссия за рассмотрение
Нет
Запрет на досрочное погашение
Нет
Штраф за досрочное погашение
Нет
Примечание
Ставка вознаграждения: годовая ставка от 22% до 42% (ГЭСВ от 24,3% до 51%); Онлайн-кредит подразумевает частичное (предварительное) одобрение кредита по данным заполненной на кредит заявки. Для получения кредита вам будет необходимо подойти в банковский офис.
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