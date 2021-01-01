Валюта счета Тенге

Ставка номинальная — 22% эффективная — 24.3%

Сумма от 10 000 ₸ до 2 000 000 ₸

Срок от 6 мес. до 60 мес.

Страхование Не требуется

Залог и поручительство Не требуется

Комиссия за организацию Да комиссия за оформление от 2,9%

Комиссия за рассмотрение Нет

Запрет на досрочное погашение Нет

Штраф за досрочное погашение Нет