Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.

На сегодня кредитование является одной из самых востребованных финансовых услуг. Трудно встретить человека, который ни разу не обращался в банк или МФО за кредитом. При правильном подходе кредит может быть эффективным финансовым инструментом. Стоит помнить, что заемные деньги придется возвращать и к ним еще прибавятся проценты по кредиту. Для того, чтобы не испортить свою кредитную историю и не попасть в долги, требуется ответственность, дисциплина и правильный подход к выбору кредита.
В данной статье мы рассмотрим, в каких банках и по каким условиям можно взять кредит наличными без залога. Данная категория кредитов характеризуется небольшой суммой займа, относительно коротким сроком, быстрым рассмотрением и оформлением, минимальным пакетом документов (требуется удостоверение личности), отсутствием обеспечения (залога) и высокими процентными ставками. Также многие банки предлагают оформить данный кредит онлайн через сайт либо мобильное приложение.
Сегодня в банках Казахстана можно получить кредит наличными до 7 млн тенге на срок до 60 месяцев (5 лет). Такие банки, как Сбербанк и Банк ЦентрКредит предлагают особые условия для клиентов, получающих зарплату на их карты. Сбербанк предлагает участникам зарплатного проекта максимальную сумму до 8 млн тенге, а БЦК пониженную процентную ставку от 4 % годовых. Для того, чтобы получить низкую ставку по кредиту в Halyk Bank, вам необходимо будет оформить страхование здоровья и жизни. На процентную ставку влияет наличие комиссии за организацию займа.
Обратите внимание: при составлении обзора использовались данные с официальных сайтов банков. Условия кредитов могут меняться. Рекомендуем уточнять информацию в самих банках на день обращения за кредитом.
|Наименование банка
|Срок (мес.)
|Минимальная сумма (тенге)
|Максимальная сумма (тенге)
|Процентная ставка
|ГЭСВ
|Сбербанк
|7-60
|150 000
|6 млн (остальные клиенты)
|от 8%
|от 8,38%
|8 млн (зарплатные клиенты)
|Halyk Bank
|до 60
|7 млн
|от 10%
|от 10,4% ( с страхованием)
|от 14,6% (без страхования)
|БЦК
|6-60
|7 млн
|4-44,7% (зарплатные клиенты)
|25-52,5% (зарплатные клиенты)
|8,8-44,7% (остальные клиенты)
|30,32-54,5% (остальные клиенты)
|Альфа-Банк
|6-60
|150 000
|6 млн
|от 15%
|от 16,2%
|Nurbank
|12-60
|150 000
|5 млн
|от 18%
|от 38,5%
|Евразийский банк
|до 48
|20 000
|5 млн
|от 1%
|от 39,7%
|РБК Банк
|6-60
|100 000
|7 млн
|от 8% ( с комиссиями)
|от 8,27% ( с комиссиями)
|30% (без комиссий)
|от 34,5% (без комиссий)
|Altyn Bank
|6-60
|150 000
|7 млн
|от 3%
|от 21,7%
|Jysan Bank
|6-60
|50 000
|6 млн
|от 17%
|от 18,5%
|ВТБ
|до 60
|5 млн
|от 15%
|от 16%
|Home Credit
|6-60
|10 000
|5 млн
|15-16%
|16-22%
|Kaspi Bank
|1-48
|20 000
|1 млн
|-
|-
|Forte Bank
|6-60
|100 000
|7 млн
|от 20,99% (с комиссией)
|от 22,96% (с комиссией)
|от 26,99% (без комиссии)
|от 30,36% (без комиссии)
*Годовая эффективная ставка вознаграждения - это общая сумма всех платежей, уплачиваемых заемщиком по кредитному договору (Источник: Nur.kz).
Фото: ustinka.kz