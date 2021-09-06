Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.

На сегодня кредитование является одной из самых востребованных финансовых услуг. Трудно встретить человека, который ни разу не обращался в банк или МФО за кредитом. При правильном подходе кредит может быть эффективным финансовым инструментом. Стоит помнить, что заемные деньги придется возвращать и к ним еще прибавятся проценты по кредиту. Для того, чтобы не испортить свою кредитную историю и не попасть в долги, требуется ответственность, дисциплина и правильный подход к выбору кредита.

В данной статье мы рассмотрим, в каких банках и по каким условиям можно взять кредит наличными без залога. Данная категория кредитов характеризуется небольшой суммой займа, относительно коротким сроком, быстрым рассмотрением и оформлением, минимальным пакетом документов (требуется удостоверение личности), отсутствием обеспечения (залога) и высокими процентными ставками. Также многие банки предлагают оформить данный кредит онлайн через сайт либо мобильное приложение.

Сегодня в банках Казахстана можно получить кредит наличными до 7 млн тенге на срок до 60 месяцев (5 лет). Такие банки, как Сбербанк и Банк ЦентрКредит предлагают особые условия для клиентов, получающих зарплату на их карты. Сбербанк предлагает участникам зарплатного проекта максимальную сумму до 8 млн тенге, а БЦК пониженную процентную ставку от 4 % годовых. Для того, чтобы получить низкую ставку по кредиту в Halyk Bank, вам необходимо будет оформить страхование здоровья и жизни. На процентную ставку влияет наличие комиссии за организацию займа.

Обратите внимание: при составлении обзора использовались данные с официальных сайтов банков. Условия кредитов могут меняться. Рекомендуем уточнять информацию в самих банках на день обращения за кредитом.

*Годовая эффективная ставка вознаграждения - это общая сумма всех платежей, уплачиваемых заемщиком по кредитному договору (Источник: Nur.kz).



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