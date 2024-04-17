МВФ сохранил пессимистичный прогноз по росту ВВП Казахстана на уровне 3,1% в 2024 году

Международный валютный фонд сохранил пессимистичный прогноз по росту ВВП Казахстана на уровне 3,1% в 2024 году, в то время как правительство предполагает рост экономики на уровне не менее 5,3%.

Пессимистичная оценка по большей части связана с задержкой запуска проекта будущего расширения месторождения Тенгиз. Аналитики считают, что нефтедобыча в стране будет стагнировать. В то же время инфляция продолжит снижаться медленными темпами и может достичь 5% только к 2026-2027 годам.

В качестве рисков для Казахстана МВФ отмечает высокую волатильность нефтяных котировок, возможные перебои в поставках нефти через КТК, замедление роста в странах – торговых партнерах (Европа и Китай), неопределенность вокруг ситуации в Украине, а также эскалацию регионального конфликта на Ближнем Востоке. Последняя вызвала резкий скачок цен на энергоресурсы, а это потенциально может привести к ужесточению монетарных условий и снижению деловой активности в мире.

Несмотря на геополитическую ситуацию на Ближнем Востоке, МВФ прогнозирует снижение цен на нефть на 2,5%, до $78,6 за баррель, в 2024 году и на 6,3%, до $73,7 за баррель, в 2025 году. Аналитики объясняют это замедлением спроса на нефть в Китае и быстрым ростом нефтедобычи в странах, не входящих в ОПЕК+, в сочетании с увеличением поставок нефти со стороны ОПЕК+ для сохранения доли рынка.

Правительство прогнозирует рост экономики Казахстана в 2024 году на уровне не менее 5,3%. В прошлом году рост экономики составил 5,1%.

В начале апреля Азиатский банк развития ухудшил прогноз по росту ВВП Казахстана на 2024 год до 3,8% по сравнению с 4,3% в предыдущем обзоре. В 2025-м показатель, предположительно, составит 5,3%.