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05.04.2024

В Алматы самая дорогая аренда квартир - исследование

В Алматы самая дорогая аренда квартир - исследование

Алматы и Астана вошли в пятерку самых дорогих городов в СНГ для желающих арендовать квартиру

Алматы и Астана вошли в пятерку самых дорогих городов в СНГ для желающих арендовать квартиру, передает finance.kz со ссылкой на finprom.

Согласно исследованию, средняя стоимость аренды квадратного метра благоустроенного жилья в стране составила 4,2 тысячи тенге.

Дороже всего аренда обходится в южной столице - 5,2 тысячи тенге за квадратный метр. Среди самых "дорогих»" городов также оказались Астана (4,2 тысячи тенге за квадратный метр) и Караганда (3,9 тысячи тенге).

Самые низкие цены на аренду благоустроенного жилья среди крупных городов РК были зафиксированы в Таразе (2,1 тысячи тенге за квадратный метр), Кызылорде (2,4 тысячи тенге) и Туркестане (2,4 тысячи тенге).

По итогам февраля текущего года аренда благоустроенного жилья подешевела на 1,2% за месяц (впрочем, в годовой динамике отмечен рост цен на 2,9%).

Среди крупных городов страны в месячной динамике аренда заметнее всего подорожала в Петропавловске (на 2,5%), Кызылорде (на 1,7%) и Жезказгане (на 1,6%).

В то же время в шести городах страны — Атырау, Караганде, Конаеве, Таразе, Туркестане и Талдыкоргане — цены остались на уровне прошлого месяца.

В трёх городах — Усть-Каменогорске, Алматы и Семее — аренда подешевела на 1,3%, 2,9% и 4,4% соответственно.

По СНГ Астана и Алматы входят в пятёрку самых «дорогих» городов для арендаторов. Первое же место по дороговизне — у Еревана: аренда жилья в центре города составляет в среднем 973,9 доллара США в месяц, за пределами центра — 627,6 долларов США.

Москва на втором месте по стоимости аренды в центре города (844,9 доллара США) и на третьем — по ценам за пределами центра (502,3 доллара США).

Алматы присвоили третье место по ценам на аренду в центре города и второе — по ценам за пределами центра.

Дешевле всего среди рассматриваемых городов аренда квартиры обходилась в Челябинске: 191,2 доллаара США в центре города и 144,7 долларов США за пределами центра.

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