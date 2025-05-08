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ТОО «МФО «SwF»
Findom.kz
ТОО "МФО "SwF"
Сумма
20 000 - 300 000 ₸
Срок
от 1 дн. - до 30 дн.
Ставка
3.65 %
ТОО «МФО «Бизнес займ»»
kengo.kz
Сумма
15 000 - 300 000 ₸
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от 1 дн. - до 30 дн.
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ТОО «Микрофинансовая организация «ONE CREDIT»
One Credit
Без залога
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30 000 - 300 000 ₸
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от 5 дн. - до 30 дн.
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ТОО "Микрофинансовая организация "Робокэш.кз"
Займер
Без залога
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10 000 - 300 000 ₸
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0.1 %
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Finance.kz – ваш удобный
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Сравнивайте сотни предложений от ведущих банков и МФО с регулярно обновляемой информацией в одном месте.

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Настраивайте поиск с помощью фильтров и калькуляторов, чтобы подобрать наиболее подходящий вам продукт.

1

Широкий выбор и актуальность

Сравнивайте сотни предложений от ведущих банков и МФО с регулярно обновляемой информацией в одном месте.

2

Экономия времени и денег

Найдите лучшие условия по кредитам и займам без необходимости посещения множества сайтов.

3

Удобный и понятный интерфейс

Наш сайт разработан для максимального комфорта, позволяя выбрать подходящее предложение за считанные минуты.

4

Персонализированные рекомендации

Настраивайте поиск с помощью фильтров и калькуляторов, чтобы подобрать наиболее подходящий вам продукт.

Finance.kz - это

Ваш надежный гид в мире финансовых решений. Мы создали этот сервис, чтобы помочь вам найти и сравнить лучшие финансовые продукты, доступные на рынке Казахстана. Независимо от того, что вам нужно – автокредит, потребительский займ, ипотека или кредитная карта – на нашем сайте вы найдете все необходимое для принятия правильного решения.

Ваш надежный гид в финансовых решениях. Сравнивайте и выбирайте лучшие кредиты, займы и ипотеку на нашем сайте.

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Банков с лицензией НБ РК
24
Страховых компаний
156
Микрофинансовых организаций
43
Потребительских кредитов
144
Займов
26
Ипотечных продуктов
52
Депозитов
23
Кредитных карт
62
Дебетовых карт
23
Банков с лицензией НБ РК
24
Страховых компаний
156
Микрофинансовых организаций

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Автокредит, потребительский займ, ипотека или кредитная карта.

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