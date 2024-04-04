Помощь пострадавшим от паводков: отсрочка платежей по кредитам

В соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева об оказании помощи пострадавшим от паводков в 12 регионах, Агентством по регулированию и развитию финансового рынка совместно с банками и микрофинансовыми организациями разработан комплекс мер поддержки.

Для заемщиков, пострадавших от стихийного бедствия, предусматриваются следующие меры:

Автоматическая отсрочка платежей по кредитам на 3 месяца (с 1 апреля по 30 июня 2024 года) для всех граждан, включенных в списки пострадавших, предоставленные местными исполнительными органами.

(с 1 апреля по 30 июня 2024 года) для всех граждан, включенных в списки пострадавших, предоставленные местными исполнительными органами. Отсутствие штрафов и пеней за просрочку платежей, возникшую в связи с паводками.

за просрочку платежей, возникшую в связи с паводками. Отсрочка платежей по кредитам для индивидуальных предпринимателей и субъектов малого и среднего бизнеса, чья хозяйственная деятельность пострадала от паводков. Для получения отсрочки необходимо подать заявление.

Банки и МФО проведут индивидуальный анализ каждого пострадавшего заемщика, чтобы оценить ущерб, нанесенный стихией, и его влияние на доходы и финансовое положение. На основе этого анализа будут определены дополнительные меры поддержки по кредитам.

Для информирования граждан и предпринимателей о мерах помощи:

На официальных сайтах и аккаунтах кредитных организаций в социальных сетях публикуются алгоритмы подачи заявлений и порядок реструктуризации кредитов.

кредитных организаций в социальных сетях и порядок реструктуризации кредитов. Реализуется сервис дистанционной подачи заявлений для облегчения взаимодействия с заемщиками.

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